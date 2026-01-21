SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dia marcado pela renúncia de Julio Casares da presidência do São Paulo e por uma operação da Polícia Civil contra ex-diretores do clube, o time tricolor foi derrotado na noite desta quarta-feira (21) pela Portuguesa, por 3 a 2, no Morumbis, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Renê abriu o placar aos quatro minutos. Calleri empatou aos 30, mas o camisa 21 da Portuguesa voltou a colocar o time do Canindé em vantagem aos 38. Aos 43, Maceió ampliou. Já nos minutos finais, Calleri voltou a marcar e diminuiu o prejuízo para o São Paulo.

O resultado embala a Portuguesa, que vinha de vitória por 2 a 0 sobre o Velo Clube no último sábado, após derrotas nas duas primeiras rodadas para Palmeiras e Capivariano.

O São Paulo, por sua vez, permanece com quatro pontos. Depois da derrota na estreia para o Mirassol, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu o São Bernardo, no Morumbis, e empatou com o Corinthians, em Itaquera, antes de voltar a perder, agora diante de sua torcida.

A derrota ocorreu em mais um dia de forte tensão política no clube. Mais cedo, Julio Casares renunciou ao cargo de presidente.

O agora ex-mandatário formalizou o pedido antes da assembleia de sócios que poderia confirmar o impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo. A decisão foi anunciada no mesmo dia em que a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação que investiga um suposto esquema de venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra três investigados, entre eles Mara Casares, ex-mulher de Julio e ex-diretora feminina, cultural e de eventos do clube.

Casares comunicou a renúncia por meio de uma longa "carta à comunidade são-paulina", publicada nas redes sociais. No texto, afirmou ter presidido o clube "com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição", mas disse ter optado por deixar o cargo diante do que classificou como "versões frágeis e boatos tomados como verdade".

"Diante da continuidade desse ambiente, da necessidade de preservar minha saúde e, sobretudo, de proteger minha família de ataques e ameaças gravíssimas, bem como para evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol e o ambiente esportivo do clube, apresento minha renúncia ao cargo de presidente, com efeitos a partir desta data", escreveu.

Com a saída de Casares, Harry Massis Junior, 80, assume definitivamente a presidência do São Paulo. Vice-presidente no primeiro mandato de Casares (2021-2023) e também na chapa eleita para o triênio 2024-2026, Massis havia se tornado presidente interino na semana passada e permanecerá no cargo até dezembro, quando se encerraria o mandato do ex-presidente.

O São Paulo volta a campo no sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

A Portuguesa recebe o Guarani, no Canindé, às 20h da próxima segunda-feira (26).