SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Nassur Bacem, do Moncarapachense, morreu durante a partida de sua equipe contra o Imortal, realizada nesta quarta-feira (21) em Portugal e válida pela Taça da Associação de Futebol do Algarve.

O QUE ACONTECEU

O jogador de 27 anos teve um mal súbito e caiu no gramado aos 20 minutos do 1º tempo. Na ocasião, o duelo, válido pelas quartas de final do torneio em questão, estava com placar de 1 a 0 para o Imortal.

Bacem sofreu uma parada cardíaca e tentou ser reanimado, mas não resistiu. A imprensa portuguesa afirmou que o óbito foi constatado em campo.

Vice-presidente do Moncarapachense, João André relatou o ocorrido ao jornal Record. A partida não foi retomada pela organização.

Ele disse que se sentia mal junto ao banco do Imortal e caiu. Foi prontamente socorrido pela nossa equipe médica, que fez as manobras de reanimação e utilizou o desfibrilhado. Depois, chegou uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e uma ambulância. Foi prestada toda a assistência possível, mas ainda assim insuficiente para evitar uma tragédia que nos deixa em estado de choque João André, vice-presidente do Moncarapachense, ao jornal Record

Nassur Bacem fez a base em diferentes times de Portugal, incluindo o Sporting. Nascido no país europeu, ele tem ascendência angolana.

O lateral estreou entre os profissionais no Vista Alegre e passou por Marítimo, Oliveira do Hospital e Camacha antes de chegar ao Moncarapachense. Ele estava na equipe situada em Olhão, na região do Algarve, desde agosto do ano passado.

A FPF (Federação Portuguesa de Futebol) lamentou a tragédia. A entidade emitiu uma nota oficial diante da morte do lateral.

LEIA A NOTA DA FPF

"Nassur Bacem, jogador do Moncarapachense, morreu, nesta quarta-feira, durante o jogo com o Imortal, disputado em Olhão, e válido pelas quartas de final da Taça da Associação de Futebol do Algarve.

O jogador, de 27 anos, que representou vários clubes nacionais, com destaque para o CS Marítimo, o Oliveira do Hospital, o Leixões, o SC Braga, o Gafanha, o Sporting CP e o Águeda, caiu desacordado durante a partida, vítima de parada cardiorrespiratória."