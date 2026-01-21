(UOL/FOLHAPRESS) - Mirassol e Bragantino fizeram um jogo disputado, mas ficaram no empate por 0 a 0, nesta quarta-feira, no Maião, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O primeiro tempo do duelo foi quente, com chances para ambos os lados. A etapa final, no entanto, teve menos inspiração e mais disputa entre os jogadores.

O empate é ruim para os dois times. O Bragantino perde o 100% de aproveitamento e segue na liderança, com 10 pontos, mas poderia ter aberto mais vantagem para os vice-líderes Novorizontino e Palmeiras, que têm 9. Já o Mirassol chega ao terceiro jogo sem vitória e vai a 4 pontos, em 9º lugar, ainda fora da zona de classificação para o mata-mata.

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana, pela 5ª rodada do Paulistão. O Mirassol visita o São Bernardo no sábado, enquanto o Bragantino encara o Santos um dia depois.

COMO FOI O JOGO

As duas equipes começaram o duelo buscando se colocar no campo de ataque, e o Mirassol teve as primeiras chances perigosas. Logo aos dois minutos, Daniel Borges cruzou na cabeça de Shaylon, que testou alto e viu Cleiton espalmar de mão trocada. Pouco depois, Renato Marques recebeu de Reinaldo em profundidade, deu um drible da vaca em Cleiton, mas escorregou na hora de finalizar e perdeu com o gol aberto. O Bragantino chegou em cabeçadas de Lucas Barbosa e Sasha, ambas para fora.

O jogo continuou quente até a pausa para hidratação. Daniel Borges carregou pela direita e cruzou para a área. Cleiton saiu, não interceptou, e teve que abafar a finalização de Alesson. No rebote, o atacante do Mirassol bateu desequilibrado e acertou a lateral do gol. Na sequência, Juninho Capixaba fez jogada ensaiada em cobrança de falta e rolou para Gustavinho, que buscou o ângulo, mas mandou para fora.

Ainda antes do intervalo, Cleiton teve que trabalhar mais uma vez. Shaylon arriscou rasteiro, e o goleiro do Bragantino mandou para escanteio. Na reta final, a partida ficou mais disputada fisicamente.

A etapa final começou com pouca inspiração técnica, e muitos duelos físicos. A primeira oportunidade aconteceu quando Alesson cruzou na área, Galeano não conseguiu desviar, e Cleiton teve que se esticar todo para evitar que a bola entrasse. O atacante paraguaio, no entanto, estava bem adiantado, e o impedimento foi anotado.

O jogo seguiu sem grandes chances, e Cleiton teve um choque forte com Alesson. Em bola longa de Walter, Cleiton saiu da área para afastar de cabeça, mas Alesson disputou com o goleiro do Bragantino, e ambos ficaram caídos. Pouco depois, o Mirassol teve duas chances em escanteios consecutivos, mas as duas foram para fora. Já nos acréscimos, Rodrigo Rodrigues teve falta perto da área, mas mandou por cima do gol de Cleiton.

MIRASSOL

Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Eduardo), Aldo Filho e Shaylon (Lucas Mugni); Galeano (Carlos Eduardo), Alesson (Rodrigo Rodrigues) e Renato Marques (Galdino). T.: Rafael Guanaes.

BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado (Pedro Henrique), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Nacho Sosa (Maheus Fernandes) e Gustavinho (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Henry Mosquera. T.: Vagner Mancini.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: João Vitor GobiAssistentes: Rafael Alves de Souza e Enderson Turbiani da Silva

VAR: Ilbert Estevam da SilvaCartões amarelos: Reinaldo (MIR); Gabriel e Lucas Barbosa (RBB)