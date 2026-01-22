RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo com o elenco principal em 2026, o Flamengo foi bastante superior, venceu o Vasco por 1 a 0 com golaço de Carrascal e respirou aliviado no Campeonato Carioca, chegando aos mesmo quatro pontos do Cruzmaltino, só que no Grupo B. De quebra, manteve a invencibilidade sobre o rival, agora com 13 jogos sem derrotas.

Vasco com um a menos ? O Cruzmaltino teve o volante Barros expulso de forma direta aos quatro minutos do segundo tempo por falta em Carrascal.

Flamengo poupou seis ? O Rubro-Negro não relacionou Andrew, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho.

JOGO ATRASA DEVIDO À FUMAÇA

A festa com pirotecnia antes de a bola rolar ocasionou um atraso no apito inicial. A fumaça demorou a dissipar e a visibilidade ficou prejudicada. O jogo, marcado para 21h30, começou nove minutos após o horário original.

MUDANÇA DE ROTA

O Flamengo decidiu alterar seu planejamento e relacionar profissionais por emergência. O Rubro-Negro atuou os três primeiros jogos do Estadual com um time integralmente sub-20 e somou apenas um ponto, situação que o colocou em risco de cair para o "quadrangular da morte", onde o último colocado é rebaixado para a Segunda Divisão do Carioca.

Além do vexame de disputar este torneio, pesou para o Fla mudar a rota o fato de que este quadrangular prevê seis partidas, enquanto que a fase final do Campeonato Carioca possui, no máximo, quatro jogos se chegar até a decisão.

PRIMEIRO JOGO SEM RAYAN

O Vasco entrou em campo sem o atacante Rayan, que nem chegou a ser relacionado. O jovem tem negociações avançadas com o Bournemouth, da Inglaterra.

Os ingleses vão pagar 35 milhões de euros (R$ 220,7 milhões) à vista, sendo que 70% deste valor vai para os cofres do Cruz-Maltino, enquanto os outros 30% serão divididos entre a família e o estafe do atacante de 19 anos.

Anteriormente, o clube carioca detinha 60%, mas Rayan abriu mão de 10% pela transferência imediata.

COMO FOI O JOGO

O Vasco deu o primeiro susto do jogo, quando Andrés Gómez carimbou a trave e a arbitragem assinalou impedimento na jogada, mas parou por aí.

Nos minutos seguintes, o Flamengo conseguiu pressionar a saída e sufocou o adversário. O time de Filipe Luís, com mais posse de bola, conseguiu aproveitar a desorganização defensiva do Cruz-Maltino para achar espaços e criar chances, a maioria em jogadas aéreas, mas parou em Léo Jardim ou na ausência de pontaria.

A equipe comandada por Fernando Diniz conseguiu um breve respiro em oportunidade perdida por GB, mas após a parada técnica o cenário se assemelhou à primeira metade do tempo.

Se a conjuntura do jogo não era favorável ao Vasco, ficou pior ainda nos primeiros minutos do segundo tempo, quando Barros foi expulso após falta em Carrascal. Com um a menos, Diniz tirou o atacante GB e colocou o volante Hugo Moura.

A partir daí, o que se viu foi quase um jogo de ataque contra defesa. O Flamengo ditando o ritmo de jogo e com boa presença no campo de ataque, enquanto o Vasco se defendia como podia e busca algum espaço para contra-ataque.

O placar foi aberto aos 23 minutos, quando a zaga cruz-maltina afastou mal e Carrascal aproveitou com um golaço de voleio.

Após o gol, a equipe de Filipe Luís, com mais tranquilidade, passou a ter o domínio total do jogo e rondar a área de Leo Jardim. O Cruz-Maltino, por outro lado, se mostrou inoperante e não teve forças para uma reação.

LANCES IMPORTANTES

Defendeu. Aos 5 minutos do 1º tempo, Carrascal cobrou escanteio, a bola desviou em Léo Pereira e foi no canto direito de Léo Jardim, mas o goleiro vascaíno conseguiu fazer a defesa.

Passou perto. Aos 6 minutos do 1º tempo, Daniel Sales cruzou da esquerda, Plata cabeceou e a bola passou perto da trave.

Defendeu de novo. Aos 14 minutos do 1º tempo, Royal cruzou, Cebolinha apareceu em velocidade no meio da defesa do Vasco e cabeceou forte. Leo Jardim defendeu.

Quase! Aos 18 minutos do 1º tempo, PH ganhou na corrida e acionou GB, que tinha passado em velocidade nas costas da defesa. O atacante bateu na saída de Rossi, mas mandou para fora.

Golaço de Carrascal para o Fla! - Aos 23 minutos do segundo tempo, Léo Pereira cruzou da esquerda, Piton afastou e a bola sobrou para Carrascal na entrada da área. O colombiano pegou de primeira, de voleio. A bola ainda quicou no gramado, bateu na trave direita de Léo Jardim e entrou.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro); Erick Pulgar (Léo Ortiz), Evertton Araújo e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro). T.: Filipe Luís.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (JP) e Philippe Coutinho (David); Andrés Gomez, Nuno Moreira (Tchê Tchê) e GB (Hugo Moura). T.: Fernando Diniz.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de MirandaCartões amarelos: Royal, Pulgar (FLA)

Cartão vermelho: Barros (VAS)Gols: Carrascal, do Flamengo, aos 23'/2ºT