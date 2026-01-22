(UOL/FOLHAPRESS) - Jannik Sinner e Austrália têm sido uma combinação de sucesso para o italiano nos últimos anos. Além de vencer o Australian Open em 2024 e 2025, o atual número 2 do mundo não perde para um tenista representante do país desde 2021. Nesta quinta-feira, ao bater James Duckworth (34 anos, #88 do mundo) por 6/1, 6/4 e 6/2, Sinner chegou à marca de 27 vitórias seguidas contra australianos.

Curiosamente, a última derrota de Sinner para um aussie foi justamente para Duckworth, no Masters 1000 de Toronto de 2021. A série contra tenistas da casa, porém, está longe de ser a única do italiano no momento. Sinner agora soma 16 vitórias consecutivas no Australian Open e 17 no circuito mundial. Ele encerrou a temporada 2025 conquistando os títulos do ATP 500 de Viena, do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals, e não perde desde então.

O triunfo desta quinta-feira coloca o ex-número 1 do mundo na terceira rodada em Melbourne pela quinta vez. Em busca do tri do torneio e de seu quinto título de slam, ele enfrentará na sequência Eliot Spizzirri (#85) -o mesmo que eliminou João Fonseca na primeira rodada. Na segunda fase, o americano superou o qualifier chinês Yibing Wu (#168) por 6/2, 6/4, 6/7(7), 4/6 e 6/3.

COMO ACONTECEU

Duckworth confirmou seu primeiro game de serviço na partida, mas foi também seu único no set inicial. Sinner dominou o duelo em todos aspectos. Sacou bem, foi agressivo nas devoluções e muito superior nos ralis. Em 26 minutos, o número 2 do mundo fez 6/1, vencendo cinco games seguidos.

O tenista da casa ofereceu mais resistência no segundo set, inclusive salvando três break points brilhantemente no quinto game. Duckworth, contudo, não conseguia quebrar o saque de Sinner, que seguia soberano. Até ali, o italiano havia encarado apenas uma chance de quebra e se salvou bem. A pressão era grande demais, e o australiano finalmente sucumbiu no sétimo game, quando mandou uma direita para longe em mais um break point. Sinner, então, manteve a vantagem até fechar o set em 6/4.

As boas devoluções do favorito continuaram a colocaram Duckworth em dificuldades, e Sinner voltou a quebrar o australiano no primeiro game da terceira parcial. Depois que Duckworth cometeu uma dupla falta e perdeu também o terceiro game, não havia mais muito a fazer.