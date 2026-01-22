SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco encaminhou a venda de Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. O negócio gira em torno de 35 milhões de euros, cerca de R$ 220 milhões na cotação atual. Nesses moldes, será a oitava maior da história do futebol brasileiro.

A lista conta com nomes históricos e outros que saíram recentemente, como Neymar, Vinicius Júnior, Estêvão e Endrick. O UOL relembra as dez maiores.

AS DEZ MAIORES VENDAS DA HISTÓRIA DO FUTEBOL BRASILEIRO

Neymar e Endrick encabeçam a lista. Vendido pelo Santos, o meia-atacante leva vantagem quando o assunto cai no campo dos euros, com 88 milhões. Porém, o ex-Palmeiras aparece na frente em reais e correções por inflação.

A dupla, inclusive, aparece como a única a quebrar a barreira dos R$ 300 milhões. O restante dos nomes está abaixo disso.

Rodrygo, Estêvão e Lucas Moura completam os cinco primeiros. A lista ainda conta com nomes como Vinicius Júnior, Lucas Moura e Vitor Roque.

VEJA A LISTA

Neymar (do Santos para o Barcelona) - 88 milhões de euros - R$ 300 milhões na correção da inflação

Endrick (do Palmeiras para o Real Madrid) - 72 milhões de euros - R$ 310 milhões na correção da inflação

Estêvão (do Palmeiras para o Chelsea) - 61 milhões de euros - R$ 277 milhões na correção da inflação

Rodrygo (do Santos para o Real Madrid) - 45 milhões de euros - R$ 290 milhões na correção da inflação

Vinicius Júnior (do Flamengo para o Real Madrid) - 45 milhões de euros - R$ 242 milhões na correção da inflação

Lucas Moura (do São Paulo para o PSG) - 43 milhões de euros - R$ 277 milhões na correção da inflação

Vitor Reis (do Palmeiras para o Manchester City) - 37 milhões de euros - R$ 240 milhões na correção da inflação

Rayan (do Vasco para o Bournemouth) - 35 milhões de euros - R$ 220 milhões na correção da inflação

Luiz Henrique (do Botafogo para o Zenit) - 35 milhões de euros - R$ 220 milhões na correção da inflação