SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians comemorou internamente a recuperação de Rodrigo Garro antes do prazo previsto, mas ainda não definiu por quanto tempo o meia poderá atuar contra o Santos.

O argentino foi relacionado para o clássico desta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

AVALIAÇÃO INTERNA

Profissionais do clube se reunirão na manhã desta quinta-feira para definir a minutagem ideal de Garro, sem comprometer sua condição física. A expectativa é que a decisão seja tomada até a hora do almoço, ainda no hotel onde a delegação corintiana está hospedada, em Santos.

A discussão envolve integrantes do departamento médico, da preparação física e membros da comissão técnica. O tempo de jogo estipulado nesse encontro será seguido por Dorival Júnior.

Internamente, a comunicação entre os setores é considerada essencial para acelerar a recuperação dos atletas. No ano passado, outros jogadores retornaram de lesões antes do prazo inicialmente estimado, como o meia Carrillo e o atacante Vitinho.

O alinhamento entre departamento médico, fisioterapia e preparação física, com o aval da comissão técnica, é visto como um facilitador. Dorival Júnior costuma respeitar integralmente as recomendações desses profissionais e não escala atletas quando há qualquer tipo de restrição apontada por eles.

GANHANDO TEMPO

A recuperação de Rodrigo Garro, que passou por cirurgia no punho esquerdo, foi acelerada principalmente por meio de trabalhos físicos. O jogador teve poucas restrições nos treinamentos em relação ao controle de carga, evitando-se apenas atividades com impacto. Com isso, apresentou bom desempenho técnico logo nos primeiros trabalhos com bola.

Esse retorno mais rápido surpreendeu até pessoas que trabalham diariamente no Corinthians, já que o argentino costuma gerar maior preocupação em relação à fragilidade física quando comparado a outros atletas que se recuperam com mais facilidade.

A ideia agora é que Garro ganhe minutos de forma gradual nos próximos jogos, até estar apto a atuar por 90 minutos na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, marcada para 1º de fevereiro, em Brasília.