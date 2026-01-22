(UOL/FOLHAPRESS) - Vai começar neste sábado (24), a Copa Super 8. O torneio conta com os oito melhores times do primeiro turno do NBB, com confrontos baseado na classificação da liga e vale vaga na próxima BCLA (Champions League das Américas).

A competição é feita no formato mata-mata, em jogos únicos, disputada apenas em uma semana, com a final marcada para dia 31.

Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Dono da melhor campanha da primeira parte do campeonato, o Pinheiros tem a vantagem de decidir todos os jogos em casa e recebe nas quartas de final. o Paulistano no dia 25, no clássico entre os times da capital paulista e que contam com grandes destaques individuais.

O time azul e branco tem Gustavinho como técnico. Ele ganhou a última edição do torneio pelo Flamengo e sabe o caminho pro título. Por outro lado, o Paulistano tem um forte ataque, com destaque para o norte-americano Hunter, um dos cestinhas do primeiro turno.

Flamengo (2º) x São José (7º)

O segundo colocado no primeiro turno, o Flamengo, estreia no sábado e terá pela frente, o São José. O rubro-negro decide quartas e semifinal em casa e é o maior campeão da competição, com quatro títulos.

Os cariocas vem de ótimas partidas pela BCLA e tem o favoritismo no jogo. Além disso, o rubro-negro assumiu a liderança do NBB no início do segundo turno. Porém, os paulistas não devem facilitar, mesmo chegando com uma sequência irregular no NBB, com três vitórias e duas derrota nos últimos cinco jogos, sendo a última pro Botafogo, time que está na parte debaixo da tabela.

Minas (3º) x Corinthians (6º)

No mesmo lado da chave de Flamengo e São José, Minas e Corinthians se enfrentam em Belo Horizonte às 11h do domingo e prometem reviver o jogo do primeiro turno, decidido no último segundo pela equipe mineira.

Eles já se enfrentaram no segundo turno, com uma vitória mais folgada do Minas, mas em mata-mata, o ambiente é diferente. Em caso de avanço do time de BH, a semifinal será uma reedição da última final, vencida pelo Flamengo por apenas três pontos de diferença.

O Corinthians tem grandes destaques individuais, como Elinho e Davaunta Thomas, mas nesta temporada, tem um aproveitamento regular em jogos fora de casa, com sete vitórias e seis derrotas.

Franca (4º) x Brasília (5º)

O último confronto, que será realizado no domingo às 17h, é entre Franca e Brasília, quarto e quinto colocado, respectivamente. Os dois times se enfrentaram na última semana de 2025 e a partida foi emocionante, com ambos se revezando na liderança do placar em jogo que encheu os olhos do público presente.

O jogo será em Franca e a torcida pode ajudar os atuais tetracampeões do NBB, mas a equipe da capital federal mostrou no primeiro turno que isso não é problema, tendo derrubado a invencibilidade do Flamengo em pleno Maracanãzinho. Ambos os times tem boas chances de título e quem passar, deve chegar com muita confiança na semifinal.