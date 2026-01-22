SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians negocia a contratação de Júnior Santos, do Atlético-MG. As equipes discutem o modelo de negócio, mas esbarram em pedida do clube mineiro que segura o avanço das conversas.

A NEGOCIAÇÃO

O Timão sondou o estafe de Júnior Santos primeiro. Os representantes gostaram da ideia, já que o atacante conviveu com lesões e teve poucas oportunidades em 2025. A ideia é ter mais ritmo de jogo para voltar ao melhor momento, vivido com a camisa do Botafogo.

A partir daí, o Corinthians procurou o Atlético-MG e iniciou as negociações. O clube paulista busca um empréstimo de um ano, com opção de compra fixada ao fim do contrato.

O Galo quer liberar Júnior Santos, que tem contrato até 2028, mas os moldes do negócio ainda são um problema. O UOL apurou que o Atlético-MG deseja uma compensação financeira para liberar o atacante.

A equipe de Itaquera topa pagar os salários do jogador de maneira integral, mas não quer pagar pela liberação. Esse é o único impasse que impede o final feliz.

As partes esperam nova rodada de conversas ao longo da semana para destravarem as negociações. O cenário é de otimismo entre Corinthians e Atlético-MG.

Júnior Santos disputou 29 jogos em 2025, mas só acumulou três participações em gol. Ele não joga desde setembro, quando teve que realizar uma intervenção cirúrgica por conta de lesão no púbis.