SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A direção e a comissão técnica do Palmeiras entendem que a única forma de virar a página da goleada sofrida contra o Novorizontino ?a pior derrota da era Abel Ferreira? é vencer o clássico contra o São Paulo no fim de semana.

Sendo assim, Abel colocará em campo no sábado (24) o que o Palmeiras tem de melhor à disposição neste momento.

O QUE ACONTECEU

Abel recebeu três boas notícias no dia seguinte à goleada: Felipe Anderson, que não atua desde a final da Copa Libertadores, treinou em tempo integral com o elenco, Vitor Roque, ainda em cronograma individualizado, também participou de todas as movimentações do dia, e Andreas Pereira, que sentiu lesão contra o Santos, atuou em grande parte da atividade e avançou em sua recuperação.

Os três devem reforçar a equipe para o clássico contra o São Paulo. Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo, ainda seguem em transição física, e seguem como baixas.

Abel vai escalar o melhor Palmeiras possível para o clássico, o que não aconteceu até agora. A estratégia da comissão técnica nestas primeiras rodadas era dosar energia do elenco e fazer com que todos adquirissem ritmo de jogo.

A dupla Flaco-Roque, por exemplo, que fez sucesso no ano passado, só atuaram juntos uma vez nesta temporada e por apenas 31 minutos na vitória por 1 a 0 contra o Santos. No sistema defensivo e no meio-campo, Abel também deu minutos a vários jogadores.

Um provável Palmeiras para o clássico tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Larson (Luis Pacheco), Andreas Pereira e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

A partida vai ser um teste importante para o elenco palmeirense, já que na próxima quarta-feira (28) tem a estreia do Brasileiro. O time de Abel Ferreira visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 19h (de Brasília).