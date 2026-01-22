(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas, do São Paulo, pode ser poupado do clássico contra o Palmeiras no sábado, na Arena Barueri, cujo gramado é artificial.
"DEPENDE DELE"
Após a derrota do Tricolor para a Portuguesa, nesta quinta-feira, no Morumbis, o técnico Hernan Crespo afirmou que a escalação vai depender do atacante.
Depende dele. O importante é que ele não sinta dor, estamos conversando no dia a dia. Ele vai escolher se tem condição de receber minutagem Hernán Crespo, após derrota para a Portuguesa
O jogo desta quarta foi o terceiro seguido do camisa 7 como titular, o que pode indicar um descanso para o atacante no clássico.
Após a partida contra o Corinthians, Lucas já havia sinalizado que não tinha presença garantida no Choque-Rei e que 'veria com a comissão [técnica]'.
O atacante atuou 26 minutos na estreia, contra o Mirassol, quando saiu do banco. Nos três últimos jogos, esteve entre os 11 iniciais: atuou 67 minutos contra o São Bernardo; 75 contra o Corinthians; e nesta quarta, 58 minutos.
Ídolo no Morumbis, Lucas vem passando por um processo de recondicionamento físico em meio às várias lesões sofridas em 2025. Ele também passou por uma cirurgia no joelho no segundo semestre.
DE OLHO EM SÁBADO
Crespo, aliás, poupou vários titulares nesta quarta-feira: Marcos Antônio, Luciano, Danielzinho, Arboleda e Alan Franco começaram no banco de reservas.
Outra exceção foi Calleri, que marcou seus primeiros gols desde 3 de março do ano passado.
O último 'doblete' do argentino, que perdeu toda a segunda metade da temporada passada, vai ainda mais longe: 30 de setembro de 2023.