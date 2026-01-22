RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Agora de maneira direta, o West Ham sinalizou ao Flamengo qual valor quer para vender Lucas Paquetá: 45 milhões de euros (R$ 281 milhões).

FLAMENGO TENTA BARGANHAR

O preço foi transmitido ao presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, que tomou pé de toda a situação na última segunda-feira, no Ninho do Urubu, após tirar alguns dias de férias com a família.

O dirigente, posteriormente, passou ao diretor de futebol, José Boto, e aos empresários de Paquetá até quanto o Flamengo pode chegar na proposta. O Rubro-Negro ainda tenta barganhar e pagar menos que este valor ou obter algum modelo de negócio mais flexível, com parcelamento ou cláusulas.

Paquetá, por sua vez, tem se mostrado firme no posicionamento com o West Ham, sinalizando mais de uma vez ao treinador e à diretoria do clube inglês que quer se transferir para o Flamengo imediatamente.

Diante do posicionamento do jogador, o West Ham já avalia abrir mão da convicção em só liberar o meia após o término da Premier League. O clube luta contra o rebaixamento.

Há um sentimento entre Flamengo e o estafe de Paquetá de que se ocorrer um acordo financeiro, o Rubro-Negro conseguirá a liberação imediata do atleta.

Antes da vitória sobre o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), pelo Carioca, Boto se pronunciou sobre a negociação. O português declarou que houve avanços nas tratativas.

Tivemos avanços significativos nessa questão, mas é uma operação muito difícil. São valores e um jogador de um patamar muito grande. Temos que ter paciência ao negociar com o West Ham. Não é exclusivo o clube brasileiro pagar parcelado. Todos os clubes do mundo pagam parcelado. Há uma série de tratativas que demoram. O principal entrave é financeiro. São verbas altas, que já baixamos significativamenteJosé Boto, à TV Globo