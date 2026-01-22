SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o 29º clube mais rico do mundo. De acordo com atualização na lista por parte da Deloitte, consultoria internacional de desempenho financeiro no futebol, o Rubro-Negro ganhou uma posição no ranking.

O QUE ACONTECEU

O clube carioca tem receita estipulada em 202,7 milhões de euros, cerca de R$ 1,26 bilhão na cotação atual. O aumento é de 1%, mas suficiente para subir na lista.

Foi a segunda vez que o Rubro-Negro apareceu na lista da Deloitte. A consultoria considera direitos de transmissão, bilheterias e comercialização de produtos, dentro das receitas recorrentes dos clubes.

O Real Madrid é o líder pelo terceiro ano consecutivo. Os espanhóis foram os únicos a quebrarem a histórica marca de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 7,4 bilhões em receitas.

O estudo é publicado desde a temporada 1996/97 e é dominado por europeus de maneira histórica. O "Football Money League", como foi apelidado, acontece de maneira anual.

*

VEJA OS 30 CLUBES MAIS RICOS DO MUNDO

1 - Real Madrid - 1,161 bilhão de euros - R$ ~7,25 bilhões

2 - Barcelona - 974,8 milhões de euros - R$ ~6,09 bilhões

3 - Bayern de Munique - 860,6 milhões de euros - R$ ~5,38 bilhões

4 - Paris Saint-Germain - 837 milhões de euros - R$ ~5,23 bilhões

5 - Liverpool - 836,1 milhões de euros - R$ ~5,22 bilhões

6 - Manchester City - 829,3 milhões de euros - R$ ~5,18 bilhões

7 - Arsenal - 821,7 milhões de euros - R$ ~5,14 bilhões

8 - Manchester United - 793,1 milhões de euros - R$ ~4,96 bilhões

9 - Tottenham - 672,6 milhões de euros - R$ ~4,20 bilhões

10 - Chelsea - 584,1 milhões de euros - R$ ~3,65 bilhões

11 - Inter de Milão - 537,5 milhões de euros - R$ ~3,36 bilhões

12 - Borussia Dortmund - 531,3 milhões de euros - R$ ~3,32 bilhões

13 - Atlético de Madrid - 454,5 milhões de euros - R$ ~2,84 bilhões

14 - Aston Villa - 450,2 milhões de euros - R$ ~2,81 bilhões

15 - Milan - 410,4 milhões de euros - R$ ~2,56 bilhões

16 - Juventus - 401,7 milhões de euros - R$ ~2,51 bilhões

17 - Newcastle - 398,4 milhões de euros - R$ ~2,49 bilhões

18 - Stuttgart - 296,3 milhões de euros - R$ ~1,85 bilhões

19 - Benfica - 283,4 milhões de euros - R$ ~1,77 bilhões

20 - West Ham - 276 milhões de euros - R$ ~1,73 bilhões

21 - Eintracht Frankfurt - 269,9 milhões de euros - R$ ~1,69 bilhões

22 - Brighton - 238,7 milhões de euros - R$ ~1,49 bilhões

23 - Everton - 234 milhões de euros - R$ ~1,46 bilhões

24 - Crystal Palace - 232,5 milhões de euros - R$ ~1,45 bilhões

25 - Bournemouth - 218,5 milhões de euros - R$ ~1,36 bilhões

26 - Roma - 216,3 milhões de euros - R$ ~1,35 bilhões

27 - Wolverhampton - 206,3 milhões de euros - R$ ~1,29 bilhões

28 - Brentford - 206 milhões de euros - R$ ~1,29 bilhões

29 - Flamengo - 202,7 milhões de euros - R$ ~1,27 bilhões

30 - Olympique de Marselha - 188,7 milhões de euros - R$ ~1,18 bilhões