SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic está muito próximo de um recorde de Roger Federer. O sérvio pode igualar o número de vitórias do suíço na próxima rodada do Australian Open.

VAI PASSAR?

Com a vitória sobre o italiano Francesco Mastrelli por três sets a zero, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, Djokovic chegou a 101 resultados positivos no Grand Slam australiano.

Federer tem 102 triunfos, ou seja, o sérvio ainda pode ultrapassá-lo nesta edição do Australian Open. Ele enfrentará o holandês Botic Van de Zandschulp, que eliminou o chinês J.C Shang nesta quinta-feira.

Djokovic já é o recordista de títulos do Australian Open. O tenista de 38 anos acumula dez das suas 24 conquistas de Grand Slam em Melbourne.

A organização do Australian Open ainda não definiu quando será o próximo compromisso de Djokovic. Porém, ele deve voltar à quadra no fim de semana.