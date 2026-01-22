SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da MLS em 2025, o Inter Miami sonha em disputar a Copa Libertadores. O desejo foi verbalizado por Jorge Más, um dos donos do clube, e pelo técnico Javier Mascherano, antes da viagem do time ao Peru, para um amistoso de pré-temporada.

Más foi o primeiro a tocar no assunto recentemente. Ele disse que um dos atrativos para o clube é o fato de Messi nunca ter jogado o torneio.

O dirigente ainda disse que conversou com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol sobre a situação. No entanto, Más afirmou que as negociações não avançaram.

"Obviamente, um torneio como a Copa Libertadores, eu adoraria ver o Inter Miami participar algum dia para competir contra os gigantes da América do Sul. É uma competição na qual o Leo ainda não jogou. Essas são as nossas aspirações", disse Más, coproprietário do Inter Miami, ao Olé.

Depois, foi a vez de Javier Mascherano falar sobre o assunto. O técnico, que disputou a competição como jogador.

"Claro que seria genial poder participar de uma Copa Libertadores. Pessoalmente, eu ficaria encantado com a possibilidade. Mas não tenho ideia se é possível. [...] Eu sei que os times mexicanos participaram em um certo momento e depois saíram. Se existe a possibilidade, tomara que sim, mas isso depende dos organizadores", falou Mascherano.