RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico com o Vasco se tornou, de fato, o pontapé da temporada do Flamengo. O Rubro-Negro decidiu pela permanência de Filipe Luís à beira do gramado e pela utilização de jogadores do elenco profissional daqui para frente.

TODOS À DISPOSIÇÃO

A definição se a equipe ainda terá a presença de algum sub-20, será mista ou já com "força máxima" ficará a cargo da comissão técnica, mas todos estarão à disposição.

A vitória sobre o rival cruz-maltino marcou a estreia de boa parte da "cavalaria" em 2026. Os jogadores do grupo principal se apresentaram no último dia 12 e, inicialmente, teriam um tempo maior para pré-temporada, mas o desempenho do sub-20 no Estadual ?com um ponto e três jogos? e a possibilidade real do Fla disputar o quadrangular contra o rebaixamento mudaram os planos. A decisão foi tomada em reunião no CT Ninho do Urubu, na última terça-feira, véspera da partida.

"Riscos sempre existem. No primeiro planejamento que foi feito também havia riscos. Os riscos aconteceram de uma maneira negativa e, para a instituição, foi importante mudar esse planejamento. Falei aqui, ano passado, que usaria o Carioca como pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que existiam. Acabou que ganhamos o Carioca. Pode ser que meu trabalho esteja em jogo, mas quero correr esse risco. Todas as decisões requerem muita coragem das pessoas que estão aqui. Por sorte, somos pessoas corajosas e assumimos os riscos. Vamos enfrentá-los", disse o técnico rubro-negro. APENAS SEIS FORAM POUPADOS

Neste primeiro compromisso do ano, o Rubro-Negro não contou apenas com seis jogadores: Andrew ?goleiro recém-chegado que não foi inscrito a tempo devido à burocracia? e o quinteto Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho, todos poupados por questões físicas.

O time da Gávea foi a campo com: Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Ao longo do clássico, foram acionados Léo Ortiz, Alex Sandro, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Sempre tentamos conversar com todos os departamentos. Depois temos os relatórios. Mas no final das contas, sou eu que tenho o 'olhômetro' e falo com os jogadores. Alguns estavam à disposição, outros não. Alguns se sentiam preparados, outros não, ou talvez não para começar ou ter uma minutagem mais alta. Mas o trabalho de todos é muito detalhado. Desde a fisologia até a preparação física. E não à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial contra a melhor equipe do mundo (PSG) correndo, e sem machucados. Tenho muito orgulho do meu preparador físico (Diogo Linhares)", disse Filipe Luís.