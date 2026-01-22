SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Vanderlan precisou passar por procedimento cirúrgico para tratar caso MAV Cerebral (Malformação Arteriovenosa). O Red Bull Bragantino informou sobre o processo nesta quinta-feira.

O QUE ACONTECEU?

Vanderlan sofreu com uma infecção sintomática de cefaleia em dezembro do ano passado. A partir disso, o Massa Bruta começou a monitorar a situação mais a fundo.

Em um dos exames realizados, foi detectada uma alteração passível de visita ao neurocirurgião. Foram alguns especialistas consultados e a necessidade de cirurgia foi confirmada.

O procedimento deu certo, e Vanderlan já iniciou o processo de recuperação. Ele deve voltar aos gramados ainda em 2026.

*

VEJA A NOTA COMPLETA DO RED BULL BRAGANTINO

"O lateral-esquerdo Vanderlan foi submetido a um procedimento neurocirúrgico nesta terça-feira (20), no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para o tratamento de MAV Cerebral (Malformação Arteriovenosa).

No final do ano passado, o atleta apresentou um quadro infeccioso acompanhado de sintoma de cefaleia e durante a investigação desse quadro, em um dos exames de imagem realizados, foi identificada uma alteração que necessitou de investigações mais detalhadas. O atleta foi encaminhado para acompanhamento com neurocirurgião, que orientou exames adicionais para definição do diagnóstico.

Após as avaliações com vários especialistas, e exames complementares, foi diagnosticada a Malformação Arteriovenosa Cerebral. Diante desse cenário, em consultas e conversas com especialistas neurocirurgiões, foi indicado o procedimento cirúrgico para correção e cura da Malformação Arteriovenosa Cerebral.

Clube, atleta e familiares optaram pela realização da cirurgia, que foi realizada nesta terça pelo Dr. Feres Chaddad, referência em MAV na América Latina.

O procedimento foi bem sucedido. Vanderlan passa bem e inicia em breve o período de recuperação, para retorno à prática esportiva nos próximos meses.

O clube manifesta todo o apoio ao atleta neste momento e deseja uma recuperação completa e segura, para que ele possa retornar aos gramados em breve.

O que é MAV?

A malformação arteriovenosa cerebral, ou MAV, é uma alteração congênita nos vasos sanguíneos do cérebro, ou seja, a pessoa já nasce com ela. Normalmente, o sangue sai das artérias, passa por vasos bem pequenos (capilares) e só depois chega às veias. Esses capilares funcionam como um "freio", controlando a pressão do sangue.

Na MAV, esse "freio" não existe. As artérias se ligam diretamente às veias, fazendo com que o sangue passe muito rápido e sob alta pressão. Com o tempo, isso pode deixar os vasos frágeis, aumentando o risco de rompimento e sangramento no cérebro.

O tratamento varia conforme cada pessoa, levando em conta fatores como idade, sintomas, tamanho e localização da MAV, além da presença ou não de sangramento prévio. Em alguns casos, apenas o acompanhamento médico regular é suficiente. Em outros, pode ser indicada a cirurgia para retirada da malformação, a embolização (um procedimento feito por dentro dos vasos para bloquear o fluxo anormal) ou a radiocirurgia, que utiliza radiação precisa para fechar a MAV ao longo do tempo. Muitas vezes, essas abordagens são combinadas para maior segurança. A escolha do tratamento deve sempre ser individualizada e decidida por uma equipe especializada, buscando o melhor equilíbrio entre eficácia e risco para o paciente.

A MAV é uma doença pouco frequente e de tratamento complexo. O acompanhamento e resolução dependem de neurocirurgiões muito especializados e de grandes centros de referência."