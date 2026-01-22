(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a renovação de contrato de Allan Barcellos, técnico da equipe Sub-20 do clube. O novo vínculo do treinador passa a ser válido até dezembro de 2027, ampliando o acordo anterior, que tinha duração até janeiro do mesmo ano.

A decisão faz parte de uma medida da nova gestão do São Paulo, comandada por Harry Massis Júnior, para assegurar a permanência de Allan Barcellos no comando da base. O treinador vinha sendo alvo de sondagens do mercado nacional, o que levou o clube a agir para manter o profissional no projeto de formação de atletas.

A informação foi antecipada pelo Arquibancada Tricolor. O UOL confirmou.

TREINADOR É CONSIDERADO PILAR EM COTIA

Allan Barcellos é considerado peça importante no trabalho desenvolvido no Sub-20 e tem participação direta no processo de transição de jovens jogadores para o elenco profissional. Recentemente, ele completou a marca de 200 jogos a frente das categorias de base do São Paulo, conquistando a Copinha em 2025 e duas vezes a Copa do Brasil Sub-20, em 2024 e 2025.

Com o novo contrato, o clube busca dar estabilidade à comissão técnica do Sub-20 e manter a linha de trabalho adotada nos últimos anos, considerada estratégica para o planejamento esportivo do São Paulo.