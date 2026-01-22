O Uberabinha deu início a preparação para a temporada 2026 após conquistar, de forma invicta, o acesso à elite do futebol estadual em 2025. Os treinos foram retomados nesta semana, enquanto a diretoria trabalha nos ajustes estruturais e administrativos para a disputa da Primeira Divisão Sub-20. O clube também confirmou presença no arbitral da competição, marcado para o dia 28 de janeiro.

Segundo o diretor de futebol Eduardo, o Dudu, o momento é de organização geral do projeto. “A gente está convocado para o arbitral do dia 28 e vamos participar. Já começamos os treinos essa semana”, afirmou.

Um dos pontos centrais do planejamento é a viabilização financeira do projeto por meio da lei de incentivo ao esporte. Atualmente, seis empresas já apoiam o Uberabinha. “Já fizemos uma boa captação, mas precisamos terminar de captar mais. Quanto mais, melhor”, disse o dirigente, destacando que novas parcerias ainda estão em negociação.

No campo logístico, o clube enfrenta dificuldades para definir os locais de treinamento, especialmente após a perda do campo do Cerâmica. De acordo com Dudu, a diretoria segue em busca de alternativas. “O mais importante agora é planejar a estrutura de campo e o local para treinar. A dificuldade maior está sendo encontrar esses espaços, mas aos poucos a gente vai conversando e fechando”, explicou.

Em relação aos objetivos esportivos, o Uberabinha adota um discurso cauteloso para sua primeira temporada na elite. “O principal objetivo é permanecer na primeira divisão. Esse é o maior foco”, ressaltou o diretor. A classificação ao octagonal aparece como uma meta secundária. “Se conseguir chegar ao octagonal, já é uma conquista. Qualquer vaga em competição nacional seria lucro”, completou.

TREINADOR E ELENCO PARA A TEMPORADA

A definição do treinador ainda não foi concluída. As conversas estão em andamento com dois nomes, enquanto Dudu conduz provisoriamente o início dos trabalhos. “Não é o ideal, mas é para começar de forma tranquila e não queimar etapas. A ideia é contratar quando tiver condições”, afirmou.

Quanto ao elenco, o perfil buscado é de atletas com experiência competitiva e preparação técnica, física e tática já consolidadas. “É difícil trabalhar todas essas capacidades do zero. O atleta precisa ter um lastro de competitividade para conseguir entrar no grupo e atingir os objetivos”, avaliou.

O clube também prevê um lançamento oficial da temporada do Campeonato Mineiro em fevereiro, com divulgação nas redes sociais, quando devem ser apresentados detalhes do projeto e dos patrocinadores envolvidos. Até lá, o Uberabinha segue ajustando sua estrutura para a disputa da Primeira Divisão em 2026.

Tags:

2026 | Data | Esporte | sport