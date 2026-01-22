SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ronantyezer Rodrigues, do time sub-20 do Águia de Marabá, morreu na tarde desta quinta-feira (22), uma semana após o acidente com a delegação da equipe que disputou a Copinha.

Um trauma crânioencefálico foi a causa da morte de Ronan Tyezer, como era conhecido. A informação foi divulgada pelo próprio clube no Instagram.

O treinador tinha 45 anos e estava internado há uma semana no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Hecton Alves, preparador do Águia na Copinha, foi o outro morto no acidente.

VEJA A NOTA DO ÁGUIA

"O Águia de Marabá está de luto. Com muito pesar informamos que, após serem realizados pela equipe médica todos os exames previstos no protocolo, foi constatada na tarde desta quinta-feira (22) a morte encefálica de Ronantyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, sendo a causa da morte o trauma crânio encefálico.

Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram.

Neste momento pedimos muito respeito, carinho e cuidado com a família. Mais informações sobre a despedida serão divulgadas em breve."

TRAGÉDIA NA ESTRADA

O acidente ocorreu entre as cidades de Crixás do Tocantins e Fátima, que ficam a cerca de 700 km de Marabá. A delegação se despediu da Copinha anteontem, após derrota para o Juventude, e voltava de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

O ônibus com a delegação do Águia se chocou com um caminhão que estava parado na estrada. O clube afirmou que não havia qualquer sinalização da presença do veículo.

O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no local, e o técnico Ronan Tyezer ficou "gravemente ferido" antes da internação. Nenhum atleta sofreu grandes ferimentos.