RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (22) (22), a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino, que estava no Botafogo. O contrato vai até o fim de 2029.

Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira Savarino, ao site oficial do Fluminense

A negociação entre o Tricolor e Savarino teve idas e vindas. Em recente entrevista coletiva, Mattheus Montenegro, presidente do Flu, chegou a dizer que as conversas tinham sido encerradas e não seriam retomadas.

Savarino é o terceiro reforço anunciado pelo clube para esta temporada. Anteriormente, foram divulgados os acertos com o zagueiro Jemmes e com o lateral Guilherme Arana.

O Tricolor será o terceiro clube que o jogador venezuelano defende no Brasil. Ele já vestiu as camisas do Atlético-MG e do Botafogo. Revelado pelo Zulia, da Venezuela, também tem passagem pelo futebol dos Estados Unidos.

"A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano. Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós", disse.