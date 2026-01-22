O técnico ficou gravemente ferido na colisão do ônibus com um caminhão parado no km 591 da BR 153, na noite do último dia 15. O acidente já vitimara o preparador físico Hecton Alvez, que morreu no local. A delegação do equipe sub-20 do Azulão retornava ao Pará, após eliminação para o Juventude, na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guaratinguetá (SP).
A Federação Paraense de Futebol afirmou que a entidade está de luto, em nota publicada nas redes sociais.
Com profundo pesar, manifestamos nosso mais sincero sentimento pela perda de Ronan Tyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, profissional que fez parte da história do futebol paraense e que deixa uma lacuna irreparável entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
O clube Remo também se solidarizou com parentes e amigos do treinador paraense.
É com profundo pesar que o Clube do Remo manifesta sua solidariedade ao Águia de Marabá, após a confirmação do falecimento de Ronan Tyezer, técnico da equipe sub-20.Clube do Remo (@ClubeDoRemo) January 22, 2026
Nos unimos em oração, pedindo a Deus conforto, força e consolo aos corações de todos os envolvidos.
