(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem um novo diretor do seu quadro social: Toninho Andrade. Esta é a primeira troca da nova gestão do presidente Harry Massis Júnior.

O novo diretor assume o posto antes de Antônio Denizete Gonçalves, que acertou saída do clube após conversa com Massis, na tarde de terça-feira.

Dedé, como é conhecido, era considerado próximo do ex-presidente Julio Casares, que apresentou sua carta de renúncia ao cargo de presidente nesta quarta-feira (21).

Harry Massis Júnior vem sofrendo pressão de aliados para realizar mudanças em vários departamentos no clube. As primeiras delas, ambas reveladas pelo UOL, foram consumadas nas últimas horas: as saídas de Marcio Carlomagno, ex-superintendente geral do clube, e justamente de Dedé.

Opositores de Casares, que agora fazem parte da base política aliada de Massis, chegaram a preparar uma 'lista de dispensas' para o mandatário. Carlomagno e Dedé estavam nela, além de outros diretores. Rui Costa, como o UOL também mostrou, foi poupado.