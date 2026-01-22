SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Gerson com a camisa do Cruzeiro ficou marcada por derrota amarga. O clube de Belo Horizonte perdeu, dentro do Mineirão, para o Democrata-GV por 1 a 0 em jogo do Campeonato Mineiro ocorrido nesta quinta-feira (22).

Jogador mais caro do país, o camisa 97 viu o colega Fagner terminar o duelo como o vilão. O lateral-direito errou um recuo defensivo já na 2ª etapa e presenteou Bryan Gabriel, que aproveitou a bola curta e superou Octávio para garantir a vitória da equipe de Governador Valadares.

O resultado negativo deixou o time comandado por Tite com 6 pontos e, mesmo assim, ainda na liderança do embolado Grupo C. O Democrata, por sua vez, alcançou os 7 pontos, mas está atrás da URT, líder do Grupo A.

Os times voltam a jogar pelo estadual na noite de domingo. O Cruzeiro tem clássico contra o Atlético-MG a partir das 18h na Arena MRV, enquanto o Democrata, duas horas depois, encara o Tombense fora de casa.

COMO FOI O JOGO

O Cruzeiro iniciou a partida encurralando o adversário, mas ficou no quase. A equipe de Tite desperdiçou boas chances de gol com Arroyo, que teve chute bloqueado pela zaga antes de parar, pouco depois, no goleiro dos visitantes ao completar cruzamento feito por Kenji.

Gerson quase balançou as redes aos 13 minutos. O atual jogador mais caro do futebol brasileiro completou uma jogada que nasceu dos pés de Fagner e passou por Chico da Costa. O pivô do atacante ajeitou a bola para o estreante, mas Thulio se esticou e operou um milagre para evitar o pior para o Democrata.

Os mandantes continuaram martelando até o intervalo. O problema é que a pontaria cruzeirense estava descalibrada: Japa carimbou a rede pelo lado de fora, Kenji errou o alvo em duas tentativas e Kauã Prates arriscou, sem sucesso, de fora da área. O final do 1º tempo ainda teve Cássio, finalmente, trabalhando em investida de Bernardo.

Tite acionou parte de sua tropa de choque na etapa final, mas um erro do titular Fagner gerou gol do Democrata. Logo depois de Matheus Pereira e Christian entrarem nas vagas de Kenji e Ryan Guilherme, os visitantes abriram o placar a partir de lambança do lateral, que errou um recuo de cabeça para Octávio ? substituto de Cássio no intervalo ? e viu Bryan Gabriel se antecipar para cravar o 1 a 0.

O gol obrigou o técnico do Cruzeiro a rechear seu ataque ? e tirar Gerson: Kaio Jorge foi o primeiro a sair do banco ao substituir Chico da Costa, e Gerson deu lugar, já na casa dos 30 minutos, ao colombiano Villarreal, outro estreante da partida no Mineirão.

Kaio Jorge quase protagonizou uma pintura em lance que seria a redenção de Fagner. O lateral recebeu pela ponta direita e caprichou no cruzamento para o atacante, que engatilhou uma linda bicicleta em meio aos zagueiros. O problema é que Thulio, bem posicionado, conseguiu evitar o empate de maneira heroica. Os mandantes martelaram até os acréscimos, mas não igualaram o marcador.