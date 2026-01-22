SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol nos últimos minutos, Santos e Corinthians empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.
Yuri Alberto abriu o placar ainda no primeiro tempo, minutos após perder um pênalti. Mas já nos acréscimos, Gabigol encheu o pé em cobrança de falta para igualar o marcador
Com o resultado, as duas equipes chegam a cinco pontos. O Timão está na oitava colocação do Estadual, e o Peixe logo atrás, em nono. A diferença é um gol a mais marcado pelo Corinthians.
As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, numa acordo entre as diretorias santista e corintiana. No mesmo dia, mas às 20h30 (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Velo Clube, em Rio Claro.
CENTROAVANTES PROAGONISTAS
Yuri Alberto e Gabigol foram os protagonistas do clássico entre Santos e Corinthians, disputado nesta quinta-feira.
O centroavante corintiano parecia a estrela solitária da noite até os 48 minutos do segundo tempo, quando o camisa 9 santista apareceu para decretar o empate.
Em um jogo em que o Timão foi dominante durante quase todo o tempo, Yuri Alberto foi o principal nome desde o início. Ele comandou o ataque, sustentou jogadas e, em uma grande arrancada pelo lado direito, prendeu dois marcadores até sofrer pênalti de Zé Ivaldo. O próprio Yuri, porém, desperdiçou a cobrança e mandou para fora.
Três minutos depois, ele voltou a ser decisivo no lance do gol corintiano. O camisa 9 iniciou a jogada ao deixar um adversário para trás e obrigou Gabriel Brazão a fazer grande defesa. Na sequência, Bidu finalizou e exigiu nova intervenção do goleiro santista. No rebote, a bola voltou para Yuri Alberto, que trouxe para dentro e estufou as redes.
Na segunda etapa, o atacante ainda cavou dois dos sete cartões recebidos por jogadores do Peixe, mantendo o Corinthians no campo de ataque e ditando o ritmo ofensivo da equipe.
Quando parecia que os três pontos ficariam com o Timão, Gabigol começou a buscar mais o jogo e a se apresentar como opção ofensiva. Já nos acréscimos, ele marcou o gol de empate em cobrança de falta.
O próprio Gabigol havia sofrido a falta de Gustavo Henrique na entrada da área. No lance, mesmo sendo calçado, ainda conseguiu finalizar e tirar tinta da trave. Como a infração ocorreu na origem da jogada, a arbitragem marcou a falta, que foi batida com raiva e precisão pelo camisa 9 santista.
LANCES IMPORTANTES
Impedido. O primeiro gol do jogo foi do Santos, mas não valeu. Após erro corintiano na saída de bola, Gabigol recebeu em posição irregular e tocou na saída de Hugo Souza. O lance, porém, foi anulado ainda no campo.
Errou. Minutos depois, o Corinthians teve a sua chance clara de sair na frente, quando Yuri Alberto sustentou desde a intermediária, levou três marcadores do Santos consigo e foi derrubado dentro da área por Zé Ivaldo. O próprio Yuri bateu, mas mandou para fora.
Resposta rápida. No lance seguinte, o Timão abriu o placar justamente com Yuri Alberto. Novamente a jogada foi iniciada pelo centroavante, que cortou a marcação e finalizou para a boa defesa de Gabriel Brazão No rebote, Bidu finaliza para nova intervenção do goleiro santista. A bola voltou para Yuri que, dessa vez, estufou as redes.
Uhhhh. Em um segundo tempo de menos chances, o volante André assustou após uma finalização de fora da área que passou próxima ao gol defendido por Gabriel Brazão.
Gabigol tenta. Com muita dificuldade, o Santos se lançou ao ataque no segundo tempo. Gabigol se apresentou, correu, se colocou como opção em diversas bolas que não chegaram e também finalizou com pouco sucesso.
Festival de cartões. No total, foram 14 cartões no jogo. Todos amarelos. E 13 deles no segundo tempo. Faltas duras e, sobretudo, muita reclamação foram os motivos das advertências. Os dois treinadores e até jogador entre os reservas, Mayke, do Santos, foram amarelados. No total, foram punidos: Adonis Frías, Igor Vinicius, Mayke, Gabriel Menino, Willian Arão, Robinho Júnior, Gabigol e Juan Pablo Vojvoda, pelo Santos; André Ramalho, Gustavo Henrique, André, Carrillo, Matheus Pereira e Dorival Júnior, do lado corintiano.
Brazão! Ja nos minutos finais, o lateral Matheus Bidu aproveitou um vacilo da defesa corintiana finalizou de perna esquerda e parou em grande defesa do goleiro Gabriel Brazão.
Empate no fim. Quando parecia que o Corinthians conquistaria os três pontos, o Santos chegou ao empate aos 48 minutos do segundo tempo. Gabigol sofreu falta na entrada da área, em lance em que, mesmo assim, quase marcou um golaço de fora da área. O árbitro Lucas Canetto Belotti anotou a infração. O centroavante santista enfiou pé na cobrança e igualou o marcador nos minutos finais.
Pra fora. E quase o Santos virou na sequência, com Adonis Frías cabecando por cima do gol, após Miguelito cobrar escanteio.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Zé Rafael), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Menino) e Rollheiser (Robinho Júnior); Barreal (Miguelito), Gabigol e Thaciano (Lautaro Díaz). T.: Juan Pablo Vojvoda.
CORINTHIANS
Hugo Soiza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista), Breno Bidon, André, Matheus Pereira (Charles) e Carrillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto (Vitinho). T.: Dorival Júnior
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)Público: 13.693 pessoas
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Anderson José de Moraes Coelho
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões amarelos: Adonis Frías, Igor Vinicius, Mayke, Gabriel Menino, Willian Arão, Robinho Júnior, Gabigol e Juan Pablo Vojvoda (SAN); André Ramalho, Gustavo Henrique, André, Carrillo, Matheus Pereira e Dorival Júnior (COR)
Gols: Yuri Alberto, COR (16'/1T); Gabigol (48'/2T)