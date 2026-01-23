(UOL/FOLHAPRESS) - Aryna Sabalenka não teve vida fácil diante da austríaca Anastasia Potapova nesta sexta-feira (noite de quinta no horário de Brasília), na terceira rodada do Australian Open. No primeiro set, só triunfou depois de mais de uma hora de jogo, em um apertado tie-break. No segundo, abriu 4/0 e parecia rumar para uma reta final tranquila, mas viu a rival reagir bravamente e forçar outro game de desempate. A número 1 do mundo ainda precisou salvar quatro set points antes de confirmar seu favoritismo rumo a uma vaga nas oitavas de final do torneio. As parciais do triunfo foram de 7/6(4) e 7/6(7).

Campeã do torneio em 2023 e 2024, a bielorrussa de 27 anos tenta retomar seu trono em Melbourne. No ano passado, Sabalenka alcançou a final pela terceira vez consecutiva, mas acabou derrotada pela americana Madison Keys. A número 1 do mundo é favorita ao título mais uma vez e busca seu quinto troféu em um torneio do Grand Slam (venceu também o US Open em 2024 e 2025).

A adversária de Aryna nas oitavas será a jovem canadense Victoria Mboko (#16 aos 19 anos), que derrotou a dinamarquesa Clara Tauson (#14) nesta sexta-feira.

Depois de ser quebrada em seu primeiro game de saque, Potapova se recuperou, devolveu a quebra e manteve o jogo parelho, conseguindo mostrar poder de fogo para impedir Sabalenka de controlar os ralis o tempo inteiro. A número 1 do mundo ainda era a mais agressiva em quadra, mas não conseguia a quebra. Aryna teve até três set points no 12º game, mas Potapova salvou-se dos três jogando um belíssimo tênis e forçou o tie-break.

No game de desempate, a austríaca cometeu uma dupla falta no segundo ponto, errou uma esquerda no terceiro e permitiu que Sabalenka abrisse 3/0. A número 1 não aproveitou. Errou uma curtinha, viu uma paralela vencedora da rival e, pouco depois, o placar estava igualado em 3/3. Na reta final, contudo, Aryna venceu um grande rali para abrir 5/3 e disparou uma devolução vencedora que fechou o set em 7/6(4).

Depois disso, Potapova não conseguiu mais manter o nível. Sabalenka venceu 12 dos 13 primeiros pontos do segundo set, abriu 4/0 com duas quebras de vantagem e parecia ter o jogo sob controle. Pois a número 1 viu seu nível cair, e Potapova iniciou uma reação espetacular, vencendo os quatro games seguintes e empatando o placar. No nono game, Sabalenka reagiu e, com uma curtinha, quebrou a austríaca mais uma vez. No entanto, foi quebrada novamente quando sacou para o jogo em 5/4. Foi necessário outro tie-break e, desta vez, Potapova começou melhor, errando menos e se aproveitando do nervosismo da favorita. A austríaca abriu 6/3 e teve um set point com seu saque, mas cometeu uma dupla falta e deixou o placar em 6/6.

Sabalenka salvou um quarto set point ao vencer um nervoso rali (7/7) e foi à rede de forma brilhante para conquistar seu primeiro match point (8/7). Potapova, então, errou uma esquerda e viu a número 1 comemorar.