SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois tenistas foram presos na noite desta quinta-feira (22), em Santa Catarina, após atos racistas cometidos durante o Challenger de Itajaí.

O colombiano Cristian Rodríguez e o venezuelano Luis David Martínez são os envolvidos. Eles enfrentaram, juntos, a dupla brasileira formada por Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro.

Rodríguez e Martínez perderam para os adversários de maneira dramática. Os dois desperdiçaram match points em sequência e tomaram a virada, agitando a torcida brasileira que compareceu ao Itamirim Clube de Campo.

Assim que o jogo acabou, o venezuelano fez um gesto de macaco olhando para as arquibancadas. Logo depois, ele cumprimentou os oponentes já na rede.

Minutos depois, foi a vez de o colombiano se envolver em uma confusão. Rodríguez, logo na saída da quadra, discutiu com um funcionário da organização e também foi acusado de cometer racismo.

O UOL apurou que os dois foram presos pela Polícia Militar logo depois do jogo em questão. A entidade foi procurada para mais informações, e a nota será atualizada assim que houver retorno.

A organização do torneio se manifestou. O Itajaí Open repudiou o ocorrido e reforçou a ação da PM.

O ocorrido durante o jogo de duplas nesta sexta-feira (23) no Itajaí Open teve ação imediata da Polícia Militar, que estava presente e tomou as devidas providências dentro da legislação brasileira. O Itajaí Open repudia veementemente o racismo ou a discriminação de qualquer natureza nota do Itajaí Open enviada ao UOL