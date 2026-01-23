SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu no Luso-Brasileiro, mas venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 com direito a Serna decisivo e voltou a encostar no topo do Grupo A do Campeonato Carioca. Agora, são seis pontos conquistados pela equipe de Luis Zubeldía, comandada nesta sexta-feira (23) pelo auxiliar Maxi Cuberas.

O colombiano marcou duas vezes e viu Everaldo desencantar após cinco meses de seca. O Tricolor, no entanto, foi vazado duas vezes diante de um rival que endureceu o embate na Ilha do Governador: uma com Léo David, ainda no 1º tempo, e outra com Jorge Pedra, já na etapa final.

Everaldo quebrou o jejum, mas empilhou gols perdidos, incluindo um rebote do pênalti perdido por Canobbio. O embate também teve expulsão de Sidão, capitão do Nova Iguaçu.

Os times não terão muito tempo de descanso até o próximo jogo. O Fluminense tem clássico contra o Flamengo no domingo, enquanto o Nova Iguaçu mede forças com o Volta Redonda no dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com muitas divididas e pouquíssima emoção. Apesar de encurralar o adversário no campo de defesa, o Fluminense acabou frustrado por uma zaga compactada e que bloqueou diferentes investidas por parte da equipe de Luis Zubeldía, treinada nesta sexta-feira (23) pelo auxiliar Maxi Cuberas.

A parada para hidratação, realizada na casa dos 25 minutos, antecedeu o gol do Nova Iguaçu. O time mandante abriu o placar em lance que começou com deslize de Freytes, que escorregou ao rebater uma bola e entregou a posse para Rickelme. O meia conseguiu se desvencilhar da marcação e ajeitou para Léo David, que emendou um chute de bico para vencer Fábio: 1 a 0.

O Fluminense teve duas chances claras de gol antes do intervalo, mas não aproveitou. Primeiro, Everaldo recebeu cruzamento de Canobbio já na pequena área e mandou por cima. Depois, os papéis se inverteram, mas o uruguaio se frustrou com gol anulado após passe do camisa 9.

Os visitantes empataram o duelo aos oito minutos do 2º tempo. Ganso cobrou escanteio na ponta direita com efeito e encontrou Martinelli, que desviou de cabeça. Serna, que havia entrado no lugar de Matheus Reis ainda no intervalo, se esticou, evitou a saída pela linha de fundo e acabou premiado ao estufar as redes: 1 a 1.

Everaldo desencantou após cinco meses de seca e virou o jogo. O atacante, que havia marcado seu último gol no dia 2 de agosto do ano passado, recebeu passe de Samuel Xavier, girou e bateu com categoria ao gol de Mota ? foi o primeiro gol do centroavante depois de 21 jogos pelo time carioca: 2 a 1.

O Fluminense teve a faca e o queijo na mão para encaminhar a vitória aos 22 minutos, mas não aproveitou. Everaldo sofreu pênalti de Sidão, "cavou" a expulsão do zagueiro e, depois de ver Canobbio parar em Mota na cobrança, ficou sozinho com o gol no rebote. O problema é que o camisa 9 exagerou na força e isolou a finalização.

Mesmo em desvantagem numérica, o Nova Iguaçu endureceu o confronto e empatou com Jorge Pedra. Em jogada iniciada com escanteio, Fábio precisou mostrar reflexo para evitar um gol contra de cabeça de Ignácio e, no rebote, o meio-campista teve tempo de dominar e bater forte já na pequena área: 2 a 2.

Os visitantes carimbaram a vitória dramática a partir de de Ganso. O camisa 10 caprichou em uma cobrança de falta sofrida por Ignácio e forçou Mota a tocar na bola, que bateu no travessão e sobrou limpa para Serna. O colombiano, livre, só teve o trabalho de escorar para o gol vazio: 3 a 2.