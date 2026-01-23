SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians saiu da Vila Belmiro, nesta quinta-feira (22), com um gosto amargo após sofrer o empate em 1 a 1 do Santos nos últimos minutos.

Além disso, o clube abriu um dilema em relação a Yuri Alberto. Mesmo decisivo a autor do gol corintiano, o atacante voltou a desperdiçar um pênalti e ampliou um retrospecto negativo.

A penalidade perdida pelo centroavante foi a quarta das últimas cinco que ele bateu. O lance aconteceu quando a partida ainda estava empatada sem gols.

DORIVAL EVITA EXPOR E FALA EM CORREÇÃO

Após o jogo, o técnico Dorival Júnior escancarou o dilema vivido pelo Timão em relação a Yuri Alberto e as cobranças de pênalti.

Ao mesmo tempo, o treinador retirou a responsabilidade do jogador, mas reconheceu o retrospecto negativo e deixou margem para que outros atletas passem a bater as penalidades.

"Ele vinha treinando muito bem. É natural que mantenha a confiança. Vamos conversar, tudo pode ser avaliado. Continua treinando, passa a bola para outro, de repente. Se ele continuar confiante, vamos trabalhar para que ele possa corrigir isso", disse Dorival, em entrevista coletiva após o empate na Vila Belmiro.

Um dos líderes do elenco corintiano, Hugo Souza afirmou que a decisão entre Yuri Alberto seguiu cobrando os pênaltis ou dar um tempo precisará ser conjunta entre o jogador e o treinador.

O goleiro, por sua vez, ressaltou que o aproveitamento do atacante nos treinamentos de pênalti é positivo.

"O Yuri é nosso artilheiro, nosso homem gol. Sou a favor de um cara como ele estar presente ali o tempo inteiro. O aproveitamento dele nos treinos é bom. Ele errou hoje, o Brazão já tinha saído para o outro lado. Mas ele já nos ajudou. É uma decisão dele e do treinador. Minha opinião é que ele esteja lá em toda a oportunidade que tiver para fazer gol", disse Hugo Souza, em coletiva.

PROTAGONISMO APESAR DO ERRO

O erro de Yuri, porém, não apagou o protagonismo do jogador na partida. Três minutos depois de desperdiçar a cobrança, ele se redimiu ao marcar o gol do Corinthians, em mais uma jogada individual iniciada por ele mesmo, pelo lado direito do ataque.

O gol nasceu da mesma característica que levou ao pênalti. Antes da falta que originou a penalidade, Yuri havia passado por três jogadores do Santos.

Assim, o próprio desempenho de Yuri no clássico reforçou esse paradoxo. Mesmo após o erro na penalidade, o atacante seguiu buscando o jogo, criando jogadas e foi premiado com o gol que, até os minutos finais, garantia a vitória alvinegra.