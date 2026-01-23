SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus foi o grande nome da vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. Em alta após voltar de lesão, o atacante sonha em desbancar Gyökeres, que custou R$ 474 milhões, pela titularidade.

JESUS RESSURGE

O centroavante foi titular pela terceira vez desde que retornou aos gramados. As outras oportunidades foram em vitórias sobre Crystal Palace e Portsmouth, por Copa da Liga Inglesa e FA Cup, anotando uma assistência.

Ele também já havia balançado as redes no retorno. Foi na goleada sobre o Aston Villa, por 4 a 1, quando entrou no segundo tempo e fechou o placar no Emirates Stadium.

Apesar disso, nenhuma atuação teve impacto do que aconteceu no San Siro. Dois dos três gols que decretaram a liderança do Arsenal na fase inicial da Champions League foram do centroavante brasileiro, eleito o melhor em campo.

Foi uma noite de sonho. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Sempre falava isso, assistia muito a Série A italiana quando criança. Estar aqui nesse estádio, marcar um gol, dois, me enche os olhos de lágrimas. Sempre sonhei com esse momento. Quero agradecer a DeusGabriel Jesus, em entrevista à TNT após o apito final

Dessa forma, Gabriel Jesus começa a se credenciar para ser titular do Arsenal na sequência da temporada. Tudo isso em meio ao início inconstante de Gyökeres.

O atacante sueco custou R$ 474 milhões aos cofres do Arsenal e chegou para assumir o posto de centroavante titular, mas ainda não engrenou. Ele marcou nove gols e distribuiu uma assistência em 27 partidas.

O próximo compromisso do Arsenal será neste domingo, às 13h30, contra o Manchester United. O clássico inglês vale a manutenção da vantagem de sete pontos na liderança da Premier League para os Gunners.

E A SELEÇÃO BRASILEIRA?

O jogador do Arsenal não é convocado desde 2023. Na ocasião, ele esteve em campo nas derrotas para Argentina e Uruguai, nas Eliminatórias, quando a seleção ainda era comandada por Fernando Diniz.

De lá para cá, Gabriel Jesus não teve muitas oportunidades no Arsenal. Em janeiro do ano passado, o atacante ainda sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados até dezembro.

A vaga do camisa 9 da seleção, no entanto, segue em aberto para a Copa do Mundo. Richarlison, Matheus e Cunha e Endrick foram testados na posição, mas não conseguiram se firmar.

Gabriel Jesus acumula 19 gols e 11 assistências em 64 jogos pela Amarelinha. Ele esteve nos últimos dois mundiais, convocado por Tite em ambos.