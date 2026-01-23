(UOL/FOLHAPRESS) - Rafinha é cotado pela atual diretoria do São Paulo para um cargo no departamento de futebol do clube.

NOME AGRADA

O nome do ex-capitão do clube é ventilado na diretoria de futebol para uma possível posição no departamento. São Paulo gosta muito do nome e avalia oficializar uma proposta.

Como o UOL revelou na noite desta quinta-feira (22), Muricy Ramalho deixará o clube nos próximos dias. O coordenador-geral está de licença por questões pessoais desde a semana do Natal.

Com a saída de Muricy, apenas o executivo Rui Costa e Marcos Biasotto, head de transição, seguem, nesta sexta-feira (23), no dia a dia do CT da Barra Funda.

REFORMULAÇÃO

Harry Massis Júnior vem sofrendo pressão de aliados para realizar mudanças em vários departamentos no clube. As primeiras delas, ambas reveladas pelo UOL, foram consumadas nas últimas horas: as saídas de Marcio Carlomagno, ex-superintendente geral do clube, e de Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, do quadro social.

Opositores de Casares, que agora fazem parte da base política aliada de Massis, chegaram a preparar uma 'lista de dispensas' para o mandatário. Carlomagno e Dedé estavam nela, além de outros diretores.

Neste primeiro momento, um nome 'poupado', por outro lado, é o de Rui Costa, que ganhou mais protagonismo no São Paulo em meio às várias saídas no departamento de futebol do clube, que viveu um turbilhão político nos últimos meses ?que culminou na carta de renúncia do presidente afastado pelo Conselho Deliberativo, Julio Casares.

O executivo passou a centralizar decisões na Barra Funda, ao lado de Muricy. Com a iminente saída, o clube vai atrás de um novo nome.