RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo dos profissionais do Flamengo na temporada, um "intruso" do sub-20 figurou entre os titulares no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca: o lateral Daniel Sales, de 19 anos.

SURGIU EM CLUBE SENSAÇÃO DA COPINHA

Daniel Sales é natural de Jaciara, no Mato Grosso, e se destaca pela polivalência. Ele pode atuar tanto como lateral direito como esquerdo.

O jogador foi descoberto no Ibrachina, clube-empresa formador de São Paulo e que virou sensação da Copinha deste ano.

O Flamengo o contratou do clube paulista em 2022, quando ainda atuava pelo sub-17.

Ano passado, inclusive, o Rubro-Negro pagou mais R$ 400 mil e adquiriu outros 20% dos direitos econômicos do jovem, totalizando 80%. Os demais 20% ainda pertencem ao Ibrachina.

MULTA DE R$ 311 MILHÕES E EXPECTATIVA DE SER "NOVO WESLEY"

Com a renovação de contrato, o novo vínculo de Daniel Sales vai até o fim de 2028.

Sua multa rescisória passou a ser de 50 milhões de euros (cerca de R$ 311 milhões).

Internamente, o Flamengo vê no jovem a possibilidade de se tornar um "novo Wesley", lateral direito também oriundo das divisões de base que alcançou a seleção brasileira e foi vendido para a Roma, da Itália, por 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões, na época), mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões, na época) por metas.

Técnico do time profissional, Filipe Luís justificou a escolha de Daniel Sales no clássico, lembrando que foi treinador do lateral na equipe sub-20 rubro-negra.

"Confio muito no Sales, foi meu lateral no sub-20. É um jogador que já está pronto fisicamente, claro que tem coisas a melhorar, mas tem muita qualidade. Infelizmente entrou nesse massacre geral que foi ter perdido jogos com o sub-20. Confio muito em jogadores que lá estão. Não é porque perderam três jogos que são horríveis. Tem jogadores que sim, servem, e estamos olhando com muito carinho sempre. A concorrência é muito forte. Ano passado, Wesley, Varela... Depois Wesley saiu, veio Royal e não teve espaço. Tinham três laterais-esquerdos. Agora teve uma oportunidade e vocês viram que é um jogador que já está pronto", disse Filipe Luís.