SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Santos vinha levando uma vida dupla no XV de Jaú, tradicional clube do interior paulista: foi o técnico do time sub-20 durante a Copinha enquanto seguia jogador no elenco profissional. Nesta sexta-feira (23), a equipe principal estreia na Série A3 do Paulistao, contra o União São João, e Bruno está relacionado.

DUPLA JORNADA

Bruno Santos é lateral-esquerdo. Aos 38 anos, está no XV de Jaú desde 2024 e tem passagens por clubes como Atlético-GO, Santo André e Cuiabá.

Uma lesão foi o ponto de início na carreira como técnico. No fim de 2024, durante a pré-temporada do XV de Jaú para 2025, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Foi aí que veio o primeiro contato com uma comissão técnica: o lateral foi chamado pelo então técnico Carlos Pimentel para ser o auxiliar durante a A3 do Paulistão. Ele aceitou e adiou a realização da cirurgia.

"Em um dia, estava no vestiário dos jogadores. No outro, no da comissão. Fui para os jogos como auxiliar técnico, peguei uma experiência muito boa e de fora dos gramados", disse Bruno Santos à reportagem.

Bruno fez a cirurgia depois do fim da A3 e, durante a recuperação, realizou o curso da licença B (para técnicos) da CBF. Com as atividades do profissional paradas, o lateral foi fazer um "estágio" com Isaque Pinheiro, técnico do sub-20, durante o Paulistão da categoria.

Isaque saiu do sub-20, e a vaga ficou indefinida. A diretoria do clube aproveitou a brecha para convidar Bruno a assumir o posto visando a participação na Copinha de 2026. Ele aceitou, mas pediu para seguir atuando no time profissional, o que foi aceito.

A vida dupla começou, de vez, neste momento. Bruno passou a treinar com o time profissional pela manhã ? como jogador ? e na parte da tarde assumiu a face de técnico do sub-20.

"Fui convidado pela diretoria e disse que poderia ajudar, mas que queria voltar a jogar no profissional ainda. Fizemos um planejamento com os preparadores do profissional e do sub-20 para alinhar os horários e estar perto dos dois ao mesmo tempo. Encarei como uma oportunidade muito boa", afirma Bruno.

Bruno Santos conseguiu algo inédito como técnico do XV de Jaú na Copinha. Ele levou a equipe até às oitavas de final da competição, o que nunca havia acontecido no clube. Durante a campanha, o Galo da Comarca venceu Trindade-GO e Luverdense (fase de grupos), além de eliminar Athletic Club-MG e Guarani no mata-mata. As únicas derrotas foram para Corinthians (grupos) e Ceará (oitavas).

A campanha contrariou algumas falas que Bruno ouviu durante a "jornada dupla" no XV de Jaú. Segundo ele, a experiência da vida de jogador ajudou muito na carreira paralela.

Muita gente me criticou, falou que eu ia começar uma carreira difícil, que poderia manchar o meu nome. Mas eu falei que se não aproveitasse essa oportunidade, nenhum outro clube me daria. O sub-20 me abraçou de uma forma que tornou a experiência surreal. Sei como funciona a cabeça de um jogador e isso me ajudou muito lá. Bruno Santos

Agora como jogador, Bruno tenta ajudar o XV de Jaú a voltar à A2 do Paulistão. A equipe não disputa a segunda divisão do estadual desde 2008. De lá para cá, alternou entre o terceiro e quarto nível e chegou até a ficar sem jogar em 2015.

"Já ajudei fora dos campos, como treinador, e agora é tentar subir o time. Tenho lenha para queimar. Depois disso, vamos conversar sobre o futuro", afirma.