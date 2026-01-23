SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deve oficializar nos próximos dias a promoção do lateral esquerdo Arthur e do meio-campista Larson ao elenco profissional. O atacante Sorriso, destaque da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda tem futuro incerto.

A reportagem apurou que Arthur e Larson chamaram a atenção de Abel Ferreira e vão permanecer com o elenco profissional em 2026.

O lateral esquerdo completa 21 anos em abril e estoura a idade para seguir disputando torneios de base. O garoto já até fez sua estreia no profissional, na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol, e deixou boa impressão. A expectativa é de que ele seja integrado de forma oficial ao elenco em breve.

O meio-campista Larson vive situação similar, mas já está com os profissionais desde o final do ano passado e também será promovido por Abel Ferreira. O garoto faz 21 anos em julho, e também não pode seguir na base.

Larson está emprestado pelo Goiás, mas seu empresário esteve na Academia de Futebol nesta semana para acertar os detalhes da compra em definitivo. O jogador disputaria a Copinha pelo Palmeiras, mas Abel queria testá-lo no Paulistão.

Larson disputou três dos quatro jogos do Palmeiras até aqui, e Arthur foi titular contra o Mirassol e relacionado na goleada sofrida contra o Novorizontino. O lateral estava disputando a Copinha, mas com a lesão de Jefté foi chamado para o time profissional.

DESTAQUE DA COPINHA TEM FUTURO INCERTO

O atacante Sorriso, que também estoura a idade da base no mês que vem, tem futuro indefinido ainda no Palmeiras.

Ele foi o destaque do Palmeiras na Copinha com cinco gols e quatro assistências em sete jogos, e despertou o interesse de diversos clubes no mercado da bola: Europa, Arábia Saudita, MLS e clubes que disputam a Série A do Brasileiro.

A reportagem apurou que a ideia do staff do jogador é que ele receba uma oportunidade para mostrar seu futebol no profissional do Palmeiras, mas depende de Abel Ferreira e sua comissão técnica.

Sorriso tem contrato com o Palmeiras até junho de 2027, e o clube tem uma reunião agendada para discutir o futuro do atleta.