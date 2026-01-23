SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mês após ser "enganado" por Hugo Souza, Gabigol ?agora em outro clube? deu o troco no goleiro rival e foi o herói do Santos no empate por 1 a 1 com o Corinthians, nesta quinta-feira (22), pelo Paulista.

JOGO VIROU

Gabigol fez o gol do empate santista nos acréscimos. O atacante teve falta para cobrar na meia-lua e soltou o pé no canto esquerdo de Hugo. O goleiro foi na bola, mas falhou.

O camisa 9 santista explicou como fez para bater o rival dessa vez. A montagem da barreira foi crucial para ele escolher o lado em que cobraria a falta.

"Hugo montou a barreira para um destro. Bater por cima ficava um pouco curto, acho que a bola não ia subir e descer. Eu tinha o canto do goleiro e optei por fazer isso", disse Gabigol, à Record.

A resposta veio pouco mais de um mês depois de Hugo brilhar justamente em cima de Gabigol. Em 14 de dezembro, o goleiro pegou um pênalti batido pelo atacante, que ainda estava no Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil. Se o centroavante acertasse, a Raposa se classificaria para a final.

Na ocasião, Hugo também teve a sua estratégia. Na hora da batida, o goleiro ameaçou dar um passo para o canto direito, tentando induzir o atacante a bater daquele lado. Além disso, ele revelou que nem sequer estudou os pênaltis do adversário já que o conhecia desde os tempos de Flamengo. O conjunto de ideias deu certo.

"Jogamos muito tempo juntos. Eu tinha falado para o meu preparador que se fosse para os pênaltis contra eles [Flamengo, semi da Copa do Brasil de 2024], eu ia fazer isso para pegar o pênalti do Gabigol. Treinei com ele muito tempo e achei que ia dar certo. Não aconteceu de ir para os pênaltis e fiquei um ano com isso na cabeça, mas sabia o que fazer quando enfrentasse ele em outro time. Quando ele foi para a bola, eu estava convicto do que fazer". Hugo falou ao podcast PodPah.

O pênalti do ano passado foi um "impulso" para Gabigol voltar ao Santos. Reserva no Cruzeiro, o atacante virou alvo de protestos da torcida após a queda para o Corinthians e pediu para ser negociado. O Peixe negociou e conseguiu o retorno do camisa 9 por empréstimo. Desde então, ele fez três jogos e anotou dois gols.