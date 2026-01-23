(UOL/FOLHAPRESS) - A próxima semana do NBB está reservada para a Copa Super 8, torneio de tiro curto com os oito melhores times do primeiro turno, que vale vaga para a BCLA (Champions League das Américas).

Disputado em apenas uma semana, é todo feito em mata-mata, em jogos únicos das quartas até a decisão.

A liga mais famosa do basquete mundial, a NBA, também tem sua copa, porém o formato e o modo de disputa é bem diferente. Confira as diferenças entre a NBA Cup e a Copa Super 8.

NÚMERO DE TIMES

No Brasil, apenas os times que ficaram no top-8 do primeiro turno competem na Copa Super 8, nos EUA, todos os times competem ?30 no total? mantendo a separação por conferências.

FORMATO

O torneio do NBB é disputado em uma semana e é 100% mata-mata, o da NBA tem primeiro uma fase de grupos. Na primeira fase, os 15 times de cada conferência são separados em três grupos com cinco cada e disputam quatro jogos. O primeiro de cada grupo avança, junto do melhor segundo colocado. Depois, ocorrem as quartas de final, sediados pelas melhores campanhas. As semifinais e a final são realizadas em Las Vegas. Toda a parte mata-mata é realizada em jogos únicos.

TORNEIO EM PARALELO COM A NBA

Enquanto a Copa Super 8 toma toda a atenção no NBB, sem jogos da temporada linear sendo realizado em uma semana. Na liga norte-americana, todos os jogos - exceto a final - são realizados durante e valem para a temporada regular, ou seja, a vitória conta para a Copa e para a classificação. Por isso, os jogos da NBA Cup tem dois dias marcados na semana, terça e sexta.

QUADRAS

No NBB, as quadras não sofrem alteração para a realização das partidas da Copa Super 8. Na NBA, a liga faz com que os times usem uma pintura diferenciada nos jogos da NBA Cup, com a estilização tomando toda a quadra e com pinturas que destacam o time mandante. A ideia gerou estranhamento em muitos fãs, que reclamaram de diversas pinturas desde a primeira temporada com o torneio.

ALTERAÇÃO NOS UNIFORMES

Não é só a quadra que passa por uma estilização. Na NBA, os times também tem que usar um tipo de uniforme diferente quando são os mandantes na NBA Cup. A liga exige que as franquias usem os uniformes feito no modelo City Edition, que são uniformes com referências aos locais das franquias. Aqui no Brasil, os times usam o mesmo uniforme de toda a temporada.

