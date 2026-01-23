SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Envolvido no lance da falta que originou o empate do Santos com o Corinthians nesta quinta-feira (22), o zagueiro Gustavo Henrique ironizou a marcação do árbitro Lucas Canetto Bellote.

O QUE ACONTECEU

O zagueiro corintiano postou uma foto do pé esquerdo no Instagram logo após a partida. O local conta com marcas roxas, que teriam sido causadas pelo pisão de Lautaro Díaz no lance.

Foi falta minha mesmo [emojis de palmas]. Gustavo Henrique, no Instagram

O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem pelo lance que aconteceu já nos acréscimos. Lautaro Díaz ficou com a bola na meia-lua e caiu após tentar ser desarmado por Gustavo Henrique. Os corintianos afirmam que o defensor tocou apenas na bola e, depois, foi pisado pelo rival.

Com todo respeito, foi visível o erro dele e prejudicou o resultado. Lutamos o jogo todo, e o árbitro tomou uma decisão errada que acarretou no gol deles. Sabemos que o rival está na casa deles e eles iriam arriscar mais. Mas não tem como agir pelo próximo. Foi um erro dele que nos prejudicou. Matheus Bidu

O jogo está creditado à arbitragem. Ele é quarto árbitro e se impõe de forma agressiva, desrespeitosa. Nos tirou a possibilidade de um resultado importante. O tornozelo do Gustavo Henrique está com uma bola. Ele deu uma falta absurda, fora outros erros. O resultado estava praticamente decretado e nos foi tirado por um erro grotesco. Dorival Júnior

O árbitro não entendeu assim, e o gol saiu. Com a falta marcada, Gabigol soltou o pé em direção ao canto esquerdo de Hugo Souza, que até encostou na bola, mas falhou e viu ela entrar.

O gol foi o do empate do Santos na Vila Belmiro. O Corinthians vencia o duelo por 1 a 0, com tento de Yuri Alberto, até sofrer a igualdade.