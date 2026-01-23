(UOL/FOLHAPRESS) - Insatisfeitos com as dificuldades financeiras do clube no início do ano, torcedores picharam os muros do CT do Botafogo, no bairro do Camorim, no Rio de Janeiro.

O principal alvo dos protestos é o dono da SAF do clube: John Textor. Nos muros, ele é chamado de 'ladrão' e 'safado' pelos torcedores, que também pedem a saída do norte-americano.

O Botafogo vendeu seis jogadores na atual janela de transferências: Marlon Freitas, Gabriel Bahia, Mastriani, Jeffinho, David Ricardo e Cuiabano. Além disso, o clube não pode registrar novos jogadores por conta de um transfer ban.

No primeiro jogo com o time principal no Campeonato Carioca - vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, apenas seis jogadores de linha ficaram no banco de reservas. O clube contratou três reforços, que ainda não estão inscritos: Villalba, Ythallo e Riquelme.