(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sinalizou ao São Paulo que aceitará a contraproposta pelo empréstimo do meio-campista Alisson, de 32 anos, que pertence ao São Paulo.
TUDO APALAVRADO
O negócio está verbalmente acertado e ainda pende pela formalização. Rivais se acertaram por um empréstimo até dezembro.
O Corinthians pagará de forma parcelada pouco mais de R$ 1,5 milhão pela operação (R$ 1 milhão à vista e R$ 500 mil no segundo semestre), que ainda contará com cláusula de opção de compra e de bônus ao Tricolor vinculado a metas.
O Alvinegro terá que pagar R$ 1,5 milhão a mais para o São Paulo caso Alisson atinja 45 minutos em 25 partidas em 2026.
Ademais, o Tricolor também exigiu que o Corinthians pague uma multa de R$ 2 milhões para que Alisson possa atuar em Majestosos.
VONTADE DE DORIVAL PESOU PARA ALISSON
Nos últimos dias, o UOL revelou que o desejo do meia era justamente vestir a camisa do Corinthians. Ciente da negociação em andamento e da vontade do atleta, o São Paulo optou por não relacionar Alisson para os três últimos jogos do Campeonato Paulista, contra São Bernardo, Corinthians e Portuguesa.
Após o empate por 1 a 1 com o Santos, na última quinta-feira (22), Dorival Júnior, principal entusiasta da possibilidade dentro do alvinegro, comentou publicamente sobre a possível chegada de Alisson e explicou que enxerga o meia como peça importante no elenco.
"O Alisson é um jogador que não vem sendo aproveitado na sua equipe. Comigo, foi muito bem no período em que lá estive e anteriormente também, quando o conheci no Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Alterei um pouco a posição em que ele atuava, em função das características que apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui as melhores condições, não tenho dúvidas de que será um reforço importante em uma função que precisamos, até porque temos poucas opções ali pelo giro que os jogadores do meio exigem", disse o treinador.
A expectativa é que Alisson realize exames médicos no CT Joaquim Grava ainda nessa sexta e assine contrato com o Corinthians nas próximas horas.