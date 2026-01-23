(UOL/FOLHAPRESS) - A World Surf League (WSL) abriu nesta semana a venda de um pacote VIP exclusivo para fãs de surfe que desejam acompanhar de perto a decisão do título mundial de 2026, em Pipeline, no Havaí.

A experiência, criada em parceria com a empresa Thermal, oferece acesso privilegiado ao Pipe Masters e pode custar até cerca de R$ 40 mil, dependendo do pacote escolhido e da cotação do dólar.

COMO FUNCIONA?

O Pipe Masters será a etapa final do Circuito Mundial da WSL em 2026 e acontece na tradicional janela entre 8 e 20 de dezembro, na ilha de Oahu.

Considerada uma das ondas mais desafiadoras do planeta, Pipeline volta a decidir o campeão mundial após cinco anos, reforçando o peso simbólico e esportivo do evento.

PACOTES

O pacote mais completo custa US$ 7.595 (aproximadamente R$ 40 mil) e inclui 12 dias de atividades, com acesso VIP a todas as baterias e finais, além de alimentação e bebidas durante os dias de competição.

O grupo, limitado a até 12 pessoas, será guiado por um havaiano local, acompanhado por outros guias experientes.

Além de assistir às disputas diretamente da área VIP, os participantes também poderão surfar nos dias sem competição, os chamados lay days.

Segundo a organização, os roteiros de surfe são adaptados ao nível dos viajantes ?voltados para surfistas de nível intermediário a avançado? e incluem picos mais acessíveis do North Shore.

Há ainda uma opção mais enxuta, que custa US$ 3.995 (cerca de R$ 21 mil). Esse pacote garante acesso VIP a todas as baterias e finais do Pipe Masters, com comida, bebida, kit oficial da WSL e presença na cerimônia de abertura do evento, mas sem as sessões guiadas de surfe.

O QUE NÃO INCLUI?

Nenhum dos pacotes inclui passagens aéreas, hospedagem ou refeições fora dos dias de evento. A organização, no entanto, promete auxiliar na logística local e na coordenação de deslocamentos durante o período da competição.

A proposta, segundo a WSL e a Thermal, é oferecer uma experiência imersiva no encerramento do Mundial, combinando surfe de alto nível, bastidores do evento e o contato direto com a cultura do North Shore ? um dos territórios mais emblemáticos da história do esporte.