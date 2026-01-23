RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O UOL apurou que o West Ham aceitou os valores da proposta oficial do Flamengo por Lucas Paquetá, mas recusou o modelo de negócio do Rubro-Negro.

O West Ham reduziu a pedida e chegou a um acordo com o Flamengo para uma venda na casa dos 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões). Os ingleses, porém, recusaram alguns pontos da oferta. A informação inicial da recusa foi dada pela rádio inglesa "Talk Sport" e confirmada pelo UOL.

No momento há três entraves para o negócio ser sacramentado: o que será valor fixo e o que será bônus; a data em que Paquetá será liberado e a forma de pagamento.

O West Ham segue firme no posicionamento de só vender seu atleta ao fim da Premier League, a partir do dia 25 de maio. Já o Flamengo quer ter o jogador de imediato.

O ponto positivo é que os ingleses aceitaram reduzir os valores pretendidos. Inicialmente, os Hammers queriam 45 milhões de euros (R$ 280,4 milhões).

Mesmo com a recusa, o clube da Gávea não desistiu de Paquetá. O presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, se reunirá com a diretoria para tentar formalizar uma nova proposta com outro modelo de negócio. O Fla entende que a transação é um jogo de paciência.

Paralelamente, Paquetá e seu estafe seguem com o mesmo posicionamento de sinalizar ao West Ham o desejo pela transferência ao Flamengo. O meia está fora da partida deste sábado (24), contra o Sunderland, pela Premier League, mas por questões físicas. Ele continua com uma lesão nas costas.

Técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). Na ocasião, ele confirmou a ausência de Paquetá e espera que o clube inglês e o jogador encontrem uma solução.

Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo (contra o Sunderland) ele não será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia a dia, e tentar encontrar uma solução. Espero que Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adianteNuno Espírito Santo, técnico do West Ham