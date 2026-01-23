(UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a especulações sobre uma oferta da Liga Saudita por Vini Jr, Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, falou sobre a renovação de contrato do atacante brasileiro.

Arbeloa disse, em coletiva nesta sexta, que gostaria que Vini Jr 'seguisse fazendo história' no Real. No entanto, ele ressaltou que não tem influência na negociação da permanência do jogador.

[A renovação do Vini] não depende de mim, é algo que ele trata com o clube. Mas é claro que eu desejo que ele siga fazendo história aqui.Álvaro Arbeloa

Vini Jr tem vínculo com o Real Madrid até 2027. Em 2025, as partes não chegaram a um acordo pela renovação, muito por conta dos problemas entre o atacante e Xabi Alonso, então treinador da equipe.

A última renovação de contrato entre Vini Jr e o Real Madrid foi anunciada em 2023. Em 2024, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que controla o futebol local, fez uma sondagem para contratar o atacante, mas a negociação não avançou.