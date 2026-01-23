(UOL/FOLHAPRESS) - O Surf Brasil anunciou nesta sexta-feira (23) a convocação da seleção brasileira júnior que vai representar o país no Mundial Júnior da ISA de 2026. Ao todo, 12 atletas foram chamados para integrar o programa de treinamento, que prevê acompanhamento técnico e multidisciplinar ao longo de toda a temporada.

A equipe foi formada com base nos resultados do ranking do Campeonato Brasileiro de Base de 2025 e será dividida entre as categorias Sub-18 e Sub-16.

O objetivo é preparar a nova geração do surfe nacional para buscar medalhas na principal competição de base do circuito internacional, organizada pela International Surfing Association (ISA). A data e o local do Mundial ainda não foram confirmados.

CONVOCADOS

Na categoria Sub-18, o time é formado por Ryan Martins (SC), Kalani Robles (SP), John Muller (SE), Luara Mandelli (PR), Maria Clara (RN) e Valentina Zanoni (SC).

Já na Sub-16, foram convocados Arthur Vilar (PB), Michel Demetrio (SC), Petrus Dantas (RJ), Carol Bastides (SP), Julia Stefani (SP) e Giovanna Rocha (SP).

CRITÉRIOS ADOTADOS

A convocação seguiu critérios técnicos definidos pelo ranking nacional de base, disputado em Porto de Galinhas (PE). Em alguns casos, atletas que ultrapassaram o limite de idade da categoria abriram espaço para surfistas melhor posicionados na sequência do ranking.

Foi assim que Ryan Martins herdou a liderança da Sub-18, enquanto John Muller garantiu vaga após remanejamentos entre as categorias.

Entre os nomes chamados, estão surfistas que já tiveram experiência recente em competições internacionais. Arthur Vilar, jovem talento de Baía Formosa (RN) e pupilo do campeão olímpico Italo Ferreira, integrou a seleção brasileira no último Mundial Júnior da ISA, disputado no Peru.

Também estiveram naquela edição Luara Mandelli, Maria Clara e Carol Bastides, um dos grandes destaques da nova geração.

DESENVOLVIMENTO

Os atletas selecionados passarão a integrar um programa de desenvolvimento contínuo, com foco na evolução técnica e competitiva.

Além do acompanhamento permanente ao longo do ano, o planejamento inclui períodos de treinamento comandados pelo diretor técnico do Surf Brasil, Guga Arruda, e o suporte de uma equipe multidisciplinar, com preparador físico, acompanhamento médico, psicológico e nutricional.

Segundo Paulo Moura, vice-presidente e diretor de esportes da Confederação Brasileira de Surf, o investimento na base é estratégico para o futuro da modalidade no país.

O futuro do nosso esporte está em nossos jovens, e essa seleção representa mais uma nova geração do surf no nosso país. Por isso, a melhor preparação e capacitação deles, é um dos principais objetivos do Surf Brasil. Estamos sempre trabalhando com foco exclusivo para oferecer o melhor aos nossos atletas em todas as categorias e modalidades Paulo Moura