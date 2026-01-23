SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os tenistas Luiz Martinez, da Venezuela, e Cristian Rodriguez, da Colômbia, foram presos na tarde de quinta-feira (22) pela PM (Polícia Militar) sob suspeita de terem feito gestos racistas em quadra após uma partida no Itajaí Open, torneio Challenger 75 disputado no Clube Itamirim, em Santa Catarina.

A dupla estrangeira foi derrotada pelos brasileiros Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro, com parciais de 6/7(4), 7/6(6) e 10/2.

Segundo a Instituto Sports, organizadora do Itajaí Open, ao término da partida, Martinez teria feito gestos imitando um macaco direcionados aos torcedores presentes nas arquibancadas, enquanto Rodriguez teria insultado um funcionário da organização, também chamando-o de macaco.

A polícia foi acionada e deteve o venezuelano no hotel em que estava hospedado, logo após deixar o local do evento. Segundo a PM, Rodriguez foi até a delegacia para acompanhar o parceiro e lá foi reconhecido pelo funcionário ofendido.

"A vítima avisou a PM, e Cristian foi preso ali na delegacia mesmo", disse o comandante do 1º Batalhão da PMSC, Tenente Coronel Ciro Adriano da Silva.

A Polícia Civil fez o auto de prisão em flagrante e encaminhou a dupla para o Presídio Regional de Itajaí, onde aguarda a audiência de custódia que ocorrerá na tarde desta sexta-feira (23).

A polícia não informou se os tenistas têm advogados constuídos e a reportagem não localizou as defesas dos suspeitos.

"O ocorrido durante o jogo de duplas hoje no Itajaí Open teve ação imediata da Polícia Militar que estava presente e tomou as devidas providências dentro da legislação brasileira. O Itajaí Open repudia veementemente o racismo ou a discriminação de qualquer natureza", afirmaram os organizadores do torneio em comunicado.