SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muricy Ramalho pediu demissão do cargo de coordenador de futebol e está de saída do São Paulo. A informação foi confirmada pela reportagem.

Muricy estava de licença desde as festas de fim de ano, por motivos particulares.

Ele vai cuidar da saúde. Recentemente, operou um joelho e deve operar o outro em breve.

Como a reportagem mostrou, o coordenador já havia revelado a pessoas próximas que o ambiente interno se deteriorou nos últimos meses.

A palavra é de que a situação nos bastidores ficou "insustentável", o que pesou de forma decisiva em sua decisão de deixar o cargo.

Ídolo do clube, Muricy Ramalho voltou ao São Paulo em 2021, contratado pelo então presidente Julio Casares.

O contrato era válido até o final de 2026, quando também terminaria a gestão do antigo presidente, que renunciou ao cargo.