RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lança neste domingo (25) em cerimônia no Rio de Janeiro a marca oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada em 2027 em oito cidades brasileiras.

Nesta sexta (23), o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou medida provisória que garante à Fifa proteção de direitos sobre marcas e símbolos relacionados ao mundial, o primeira entre seleções femininas na América do Sul

A escolha do Brasil para sediar a Copa foi anunciada em maio de 2024 em Bancoc, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta apresentada por Bélgica, Alemanha e Holanda.

A cerimônia de lançamento da marca, neste domingo, ter´a presença de autoridades, atletas e do presidente da Fifa, Gianni Infantino -que é esperado também no Maracanã, onde Flamengo e Fluminense disputarão uma partida pelo Campeonato Carioca.

A competição de 2027 terá 32 seleções, que jogarão em oito sedes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. O torneio será realizado entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

"A Copa é uma oportunidade ímpar para o fortalecimento da visibilidade do futebol feminino globalmente e para o desenvolvimento do esporte no país", afirmou, em nota divulgada nesta sexta, o ministro do Esporte, André Fufuca.

"Estamos prontos para realizar a melhor Copa Feminina da história e garantir um legado social para todas as meninas e mulheres do Brasil", completou.

A MP publicada nesta sexta estabelece que a Fifa é titular dos direitos de exploração comercial do evento, incluindo logos, mascotes, troféus e direitos de transmissão.

Prevê sanções a quem usar indevidamente os símbolos oficiais, realizar exibições públicas não autorizadas ou comercializar ingressos de forma irregular. Entre elas, estão indenização por danos, ressarcimento de lucros cessantes e devolução de ganhos obtidos irregularmente.

É parte de uma série de regulamentações que o governo se comprometeu a apoiar para atrair o evento, como ocorreu em outras grandes competições sediadas pelo país, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.

Um grupo de trabalho formado em 2025 definiu oito macrotemas para analisar:

- vistos, imigração e entrada no país;

- permissões de trabalho e legislação trabalhista;

- regime fiscal e cambial;

- segurança e proteção;

- proteção e exploração dos direitos de competição;

- tecnologia da informação e telecomunicações;

- questões jurídicas, indenizações e leis especiais;

- transporte

Entre as leis especiais, o governo analisa a autorização para a cobrança de ingressos com preços dinâmicos, hoje não permitida no país. Nesse modelo, os preços variam de acordo com a demanda, como ocorre com os carros de aplicativo.

Os ingressos com preço dinâmico foram usados pela Fifa na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, e são hoje usados na venda de ingressos para a Copa do Mundo de Futebol Masculino, que será realizada este ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Esse modelo deve ser incluído em um projeto de lei com regras temporárias para a competição, segundo apurou a reportagem.