SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muricy Ramalho apresentou na tarde de sexta-feira (23) seu pedido de demissão ao novo presidente do São Paulo, Harry Massis Junior. O ex-treinador de 70 anos, que vinha desde 2021 exercendo a função de coordenador técnico de futebol, apontou motivos médicos para justificar a decisão.

Ele foi submetido recentemente a uma cirurgia no joelho direito e disse que terá de passar por uma também no esquerdo. Pessoas próximas apontam, porém, que as razões não são apenas médicas: o ídolo tricolor está desgostoso com a situação da agremiação do Morumbi.

Jogador e técnico do São Paulo no passado, Muricy voltou como coordenador no início do primeiro mandato do presidente Julio Casares. O dirigente foi reeleito, mas, em meio a uma grave institucional e a um processo de impeachment, renunciou na última quarta (21).

Casares já havia sido afastado na semana anterior, em votação do Conselho Deliberativo. Uma nova votação, esta geral dos associados, definiria se ele voltaria ou não à cadeira presidencial, porém ele se antecipou e anunciou sua saída.

A renúncia ocorreu em um dia de operação da Polícia Civil de São Paulo para apurar um suposto esquema de venda ilegal de camarotes para shows no estádio do Morumbi. Um dos alvos foi Mara Casares, ex-mulher de Julio, que atuou como diretora do São Paulo.

As denúncias de irregularidades sobre os camarotes foram justamente a base para o pedido de impeachment protocolado pela oposição, em dezembro. Harry Massis, que era vice-presidente, deixou a coalizão que apoiava o presidente, virou oposição e votou pelo impeachment.

O empresário de 80 anos assumiu a presidência interinamente na semana passada e, com a renúncia, tornou-se o presidente efetivo. Ele ficará no cargo até o fim de 2026, quando se encerraria o mandato de Casares. Mas será sem Muricy Ramalho.