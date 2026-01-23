SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo acertou a renovação de contrato de Barboza. As partes chegaram a um acordo após entraves relacionados aos salários do defensor. O próximo alvo do clube carioca é Alex Telles.

O novo contrato do zagueiro com o Botafogo vai até dezembro de 2029. Diretoria do Botafogo e estafe de Barboza celebraram o acordo na manhã desta sexta-feira (23).

Barboza é considerado peça chave na defesa do Botafogo. Ele chegou a receber sondagens do exterior, principalmente de clubes do Oriente Médio, mas escolheu permanecer no clube carioca. A informação inicial do acordo é do SBT Sports.

O zagueiro chegou ao Glorioso em 2024, em contratação sem custos. De lá para cá, entrou na história do Botafogo com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Já são 100 jogos e três gols marcados com a camisa do Botafogo.

E O TELLES?

As negociações com o lateral-esquerdo seguem roteiro semelhante as de Barboza. Alex Telles quer uma valorização salarial e ainda não chegou a um acordo com o clube carioca.

O Botafogo apresentou uma proposta, e o estafe do atleta fez uma contraproposta. A reportagem apurou que as partes ainda tentam chegar a um denominador comum.

O cenário nos bastidores, contudo, é de otimismo. O ala é peça importante para Martín Anselmi no restante da temporada, e o Botafogo não quer perdê-lo.

Para isso, precisa agilizar processos. Alex Telles tem contrato com o time botafoguense até o fim deste ano, ou seja, pode assinar um vínculo prévio com a equipe que desejar a partir de julho.