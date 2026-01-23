SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis Zubeldía voltou ao centro de treinamento do Fluminense nesta sexta-feira (23), após passar por um procedimento cardiovascular no último dia 10.

Zubeldía foi liberado para conduzir as atividades do elenco a partir desta sexta. O treinador, porém, não vai comandar o time contra o Flamengo, no domingo, pelo Carioca.

No clássico, o Fluminense terá o auxiliar Maxi Cuberas na linha lateral. Ele, que integra a comissão de Zubeldía, esteve à frente da equipe nas rodadas iniciais do Estadual.

Zubeldía vai voltar à beira do gramado na próxima quarta-feira, contra o Grêmio. O duelo, no Maracanã, será válido já pelo Brasileiro.

O técnico passou "por uma angioplastia com stent", segundo nota do clube à época. Na ocasião, foi divulgado que o "procedimento foi bem sucedido" e que a previsão de retorno às funções era de até 15 dias.