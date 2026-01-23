SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lúcio Flávio, ex-técnico do Botafogo que foi pivô de derrocada histórica no Brasileirão de 2023, se despediu do Goiatuba nesta quinta-feira (22). O treinador pediu demissão do clube goiano um dia após estrear.

Segundo o comandante, houve proposta sedutora de outra equipe. Apesar disso, Lúcio Flávio não quis revelar o próximo desafio da carreira.

A passagem teve apenas um capítulo, e não foi dos melhores. O treinador perdeu por 1 a 0 para o Abecat em sua única partida pelo Goiatuba.

O ex-Botafogo deixa o clube em situação complicada, já que está na zona de rebaixamento do Campeonato Goiano. O Goiatuba já encontrou o substituto: Glauber Ramos, de 51 anos.

São três técnicos em cinco dias, já que o antecessor de Lúcio Flávio, foi demitido no último sábado. O próximo compromisso do clube goiano será contra a Aparecidense, no domingo.